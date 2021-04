Produktions- och Videoannonseringsbolag söker säljare - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Talent & Partner AB

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-05Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb, vill du också göra det?!Produktions- och Videoannonseringsbolag söker säljareFöretagetFöretaget är verksamt inom marknadsföring och rörligt material. Jobbar med att framställa, producera och distribuera videos på medieplattformar främst i Sverige men även internationellt.Om digDu har en uttalad passion för försäljning och är en uppskattad lagspelare. En målinriktad affärskvinna/man med ett eget driv och förmåga att kunna strukturera ditt arbete för att kunna nå kortsiktiga och långsiktiga mål. Du är nyfiken och vetgirig och ser till att du hela tiden ligger i framkant kunskapsmässigt. Dels utifrån ett marknadsperspektiv där du håller dig up to date men även utifrån ett EQ perspektiv generellt. Vi förutsätter du har goda språkkunskaper i såväl engelska som svenska. Du har en gedigen erfarenhet av försäljning i ryggen och har arbetat som KAM/AM i mediebranschen tidigare. Dessutom vill vi att du har: -Minst två års erfarenhet av digital annonsförsäljning -Kunskap av såväl TV, print, utomhus, native, och medieannonsering generellt -Stor erfarenhet av försäljning via mediebyråer Har du intresse och förståelse för svenskt näringsliv och affärer generellt är det ett plus. Bra betyg och utbildning ser vi som en merit precis som en kreativ ådra.2021-04-05Personlig försäljning till nya kunder mot budgeterade månad/kvartal/årsmålBoka samt genomföra kundmöten med annonsörer, medie-, PR och reklambyråerOfferera och förhandla kreativa och paketerade erbjudanden inom bolagets portföljGenomföra kundaktiviteter och hålla i presentationerKonkurrentbevakning och analys av marknadenArbeta för att uppnå starka relationer med bolagets samtliga avdelningarBidra i bolagets utvecklingsresa där digitalisering och affärer utifrån relevant innehåll är avgörande.Som Account Manager är du första säljare in i laget och får vara med att bygga upp en otroligt spännande produkt i hela Norden. Ditt jobb blir att skapa en egen kundlista och driva affärerna mot kund men också internt tillsammans med din projektledare/redaktör. Du rapporterar direkt till bolagets Chief Commercial Officer (CCO) och har mycket eget ansvar. Vi lägger stor vikt vid att du kan fortsätta utveckla professionella relationer som du gärna reda har från branschen och att du primärt bearbetar dessa samt deras mediebyrå vad gäller hela bolagets produktportfölj. Ytterst handlar ditt arbete om att stödja dina kunder att nå deras kommunikations- och affärsmål. Till din hjälp har produkten som betyder och innefattar innehåll och distribution i den digitala sfären. Kunden och kundens kunder är ditt fokus varje dag. Du älskar produkten och videoannonsering generellt och tror på branded content som affärsområde över tid.I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-19Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5671518