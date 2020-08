Production Planning Engineer - Saab AB - Maskiningenjörsjobb i Karlskrona

Vi söker en nyfiken, proaktiv kollega som vill jobba med spännande produkter och vara med och påverka och utveckla arbetssätt i produktion! Vill du bidra till en säkrare värld och jobba med något som gör verklig skillnad - då är detta en roll för dig!Din framtida utmaningDu kommer arbeta med förberedelser för produktion hela vägen från tidiga designfaser, där du påverkar designen ur ett produktionsperspektiv, till att du i samarbete med produktion tar fram ett effektivt, producerbart och förutsägbart produktionsgenomförande. Du kommer att jobba med support och utveckling av vår anläggning och förmåga, huvudsakligen gentemot vår moderna produktionsanläggning i Karlskrona. Genom vårt supporterande uppdrag mot produktion, bidrar vi till kostnadseffektiva leveranser och nöjda kunder!Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:* Kravställa produktdesignen baserat på produktions krav och tillverkningsförmåga tidigt i designfasen.* I tidiga faser analysera och utveckla grova processflöden kopplat till leveranstider, produktionsförmåga och effektivitet.* Utifrån större processflöden/leveranser, skapa effektiva sekventiella, tidsatta arbetsinstruktioner med bedömd ledtid och kostnad.Tjänsteresor, framförallt till vårt kontor i Malmö förekommer mer eller mindre frekvent beroende på vad som sker i verksamheten.Den du är idagVår ideala kandidat har arbetat i produktion med plåtslagning och sedan tagit steget till att studera på högskola/universitet till maskiningenjör eller likvärdigt. Vi söker dig som är nyfiken, proaktiv och har förmåga att ta kontakter och söka information. Du har ett framåtlut, är lösningsfokuserad och har starkt leveransfokus. Det krävs många kunniga individer för att bygga en ubåt eller ett fartyg. Vi är inte starkare än vår svagaste länk och tillsammans skapar vi goda resultat! Då vi har många kontaktytor internt och jobbar över gränssnitten, krävs att du trivs med och har lätt för att skapa kontakter, bygga förtroende och har en mycket god samarbetsförmåga. Vi har gått igenom en omorganisation och sätter nu agendan för hur vi vill jobba framåt. Detta kräver att du kan hantera en vardag där vi jobbar och levererar under ombyggnad!2020-08-24* 3 årig teknisk utbildning på lägst högskolenivå och/eller dokumenterad erfarenhet och kompetens från produktionstekniskt arbete i projekt inom tillverkningsindustri.* Erfarenhet av arbete med komplexa stålstrukturer, svetsning, formning, bearbetning.* Mycket goda kunskaper i engelska och svenskaMeriterande:* Erfarenhet från processberedning nytillverkning i produktion* Erfarenhet av arbete i CAD-system (3D-miljö)Denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.Vad du blir en del avYes we can! Vi erbjuder dig en roll där du får vara delaktig i att sätta agendan för beredningens framtid på Kockums! Du blir en viktig del i ett av flera team med olika ansvarsområden inom Industrialisering, som är en del av Saab Kockums produktionsorganisation. Ditt team jobbar med produktionsförberedelser för Stål och Skrov och större stålstrukturer och har expertis inom områdena svetsning, formning, valsning, skärning och bearbetning. Du rapporterar till linjechef Magnus. Här är det högt i tak, öppen dörr och nära till dialog!Inside our leading naval factorySaab Business Areas