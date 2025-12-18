Production Engineer Manager
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Vi växer!
En orolig omvärld har lett till en tillväxt som går snabbt och för att kunna fortsätta leverera produkter i världsklass till våra kunder behöver vi fler ledare. Här öppnas en möjlighet för dig som är redo att ta ett nytt steg i ditt arbetsliv. Vi söker dig som vill vara med och leda, samordna och utveckla vår produktionstekniska förmåga inom ett antal områden.
Vi söker en driven och utvecklingsinriktad sektionschef för produktionsberedning och industrialisering som vill leda vårt team till nya höjder. Inom funktionen ligger fokus på att resursätt våra industialiseringsprojekt med förmågor som initierar arbetssätt och processer för att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för seriell-produktion.
En vital del är att säkerställa producerbarhet, operationsföljder och spårbarhet och digitalisering genom hela förädlingskedjan för att möjliggöra en effektiv och robust produktionsprocess.
Din roll
Dina främsta arbetsuppgifter blir att tillsammans med den övriga sektionschefer ansvara för att resurser finns i rätt tid med rätt kapacitet och kunskap för att dels vidareutveckla metoder och arbetssätt och dels skapa förutsättningar för projekten och verksamheten att nå sina mål.
I din roll ingår budget-och personalansvar samt kontinuerlig uppföljning av detta för att nå uppsatt mål.
Du kommer att fungera som en nyckelperson i att skapa och driva en effektiv struktur, där samordning mellan olika enheter och arbetsområden är avgörande för att nå företagets mål. Genom att motivera, stödja och utveckla dina medarbetare och deras team, säkerställer du att hela organisationen arbetar mot gemensamma resultat och kontinuerlig förbättring.Publiceringsdatum2025-12-18Profil
Vi letar efter någon som är flexibel, proaktiv och redo att anta utmaningar i en dynamisk och föränderlig miljö. Om du brinner för att leda team genom förändring och ser möjligheter där andra ser hinder, då är detta rollen för dig.
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av ledarskap, gärna inom tillverkningsindustrin. Du har en bred teknisk kompetens som hjälper dig att förstå och hantera komplexa tekniska utmaningar. Samtidigt är du en skicklig kommunikatör, både internt och externt, och har förmågan att tydligt förmedla mål, visioner och strategier på ett sätt som engagerar och skapar delaktighet.
Språkkunskaper i både svenska och engelska är nödvändiga för att säkerställa tydlig och effektiv kommunikation då det hjälper oss att upprätthålla hög kvalitet och effektivitet i våra processer.
Resor mellan våra orter förekommer, vilket innebär att du behöver vara flexibel och beredd att resa för att möta kollegor, samarbetspartners och kunder på olika platser. Utöver resor inom Sverige kan tjänsten även innebära internationella kontakter och resor. Eftersom vi samarbetar med både globala kunder och leverantörer kan det finnas tillfällen där du behöver delta i möten eller besöka produktionsanläggningar och partners utomlands.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
