Production Engineer
På Nouryon skapar vårt globala team av Changemakers positiva förändringar varje dag för att nå högre tillsammans och individuellt. Vi skapar innovativa och hållbara lösningar för våra kunder för att möta samhällets behov - idag och i framtiden.
Vi söker teammedlemmar som skapar och driver nya idéer, kämpar för andra och samarbetar för att göra saker bättre. Låter det som dig?
Som Produktionsingenjör ansvarar du för att tillsammans med andra i produktionsteamet säkerställa att vi fortsatt är konkurrenskraftig gällande produktionseffektivitet. Du kommer att arbeta för att minska avvikelse i produktion och öka andelen rätt första gången. I din roll arbetar du nära ledare och operatörer med problemlösning i produktionen.
Vi fokuserar på att nå hög produktivitet i alla led där arbete inom Hälsa, Säkerhet och Miljö är en förutsättning.
I din framtida roll som produktionsingenjör kommer du att
Bidra med dina teoretiska kunskaper i hur vi löser produktionsutmaningar relaterade till process och kvalitet
Bidra till att öka säkerheten på fabriken och ha konstruktiv dialog med medarbetare för att säkra att våra säkerhetsrutiner följs
Vara med i arbetet att ständigt förbättra produktionseffektiviteten, dvs högre produktionsvolymer, kvalitetsutfall och lägre tillverkningskostnad
Delta i investeringsprojekt och där vi föreslår förbättringar, prioriterar, samt följer upp effekten av modifieringar
Vi tror att du har med dig
Universitets- /högskoleexamen som civilingenjör inom kemiteknik eller motsvarande
Flytande kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska
Vi tror att du
Drivs av att lösa problem och söka förbättring och utveckling, både på egen hand och tillsammans med andra. Du tycker om att jobba i produktionsmiljö med ett högt och omväxlande tempo. Du har ett teoretiskt djup och drivs av att förstå tekniskt komplexa system.
Vi erbjuder dig
I rollen som Produktionsingenjör kommer du tillhöra ett team med en stark lagkänsla där man löser problemen tillsammans. Du erbjuds en omväxlande tillvaro där du snabbt ser resultaten av de problem du varit med och löst. Du får vara med och bidra till att skapa mer produktionseffektivitet och bättre processer.
Har vi väckt ditt intresse?
Detta är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort Stockvik, Sundsvall. Du kommer att rapportera till Johan Dahlberg, Produktionschef.
Vänligen ansök via vårt rekryteringsverktyg med ett jobbspecifikt CV. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. När din ansökan nått oss kommer vi att granska för att se om vi har en matchning mellan din kompetens och rollen! För mer information om vår rekryteringsprocess, vänligen besök: nouryon.com/careers/how-we-hire/
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi vill be dig som intern sökande att ansöka med din Nouryon email för att underlätta vårt arbete i rekryteringsprocessen
Om Nouryon
Vi letar efter morgondagens Changemakers, idag!
Om du letar efter din nästa möjlighet i karriären, ansök idag och gå med i Nouryons världsomspännande team av Changemakers för att tillhandahålla viktiga lösningar som våra kunder använder för att tillverka vardagsprodukter som personlig vård, rengöring, färger och beläggningar, jordbruk och livsmedel, läkemedel och byggprodukter. Våra medarbetare drivs av viljan att påverka och aktivt driva positiv förändring. Om det beskriver dig ger vi gärna plats för dina ambitioner. Från dag ett stödjer vi dig med din personliga tillväxt, genom utmanande positioner och omfattande lärande- och utvecklingsmöjligheter, i en dynamisk, internationell, mångsidig och proaktiv arbetsmiljö.
Besök vår hemsida och följ oss på LinkedIn.Publiceringsdatum2026-02-10Kontaktuppgifter för detta jobb
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef Johan Dahlberg, Produktionschef med mail, johan.dahlberg@nouryon.com
För mer information om rekryteringsprocessen, din ansökan eller om du behöver support, vänligen kontakta Recruiting.SE@Nouryon.com
För fackliga frågor:
Ledarna: Jan Filipsson +46 70 519 97 09
Sveriges Ingenjörer: Ted Svensson +46 72-217 55 84
Unionen: Jens Magnusson +46 72 215 24 10
#WeAreNouryon #Changemakers
