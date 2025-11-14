Product Test Engineer
Randstad AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2025-11-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Randstad Digital söker nu en Product Test Engineer för ett långsiktigt konsultuppdrag hos en ledande leverantör inom energi- och teknikbranschen.
Du kommer att leda och utveckla testaktiviteter för producerade system. Rollen omfattar både praktiskt testarbete och den strategiska utvecklingen av testmetoder, processer och verktyg.
Som konsult hos oss på Randstad Digital får du en konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtal. Din konsultchef finns alltid där för dig och vi har alltid din personliga utveckling i fokus och du erbjuds ett stort nätverk. Ansök senast 2025-12-01 på www.randstad.se.
Har du frågor, kontakta emma.johansson@randstad.se
. För oss är det viktigt att all kompetens och färdigheter på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter mångfald.
Ansvarsområden
Planering och genomförande av produktionstestning: Säkerställ att standardiserade tester utförs i enlighet med gällande processer och kvalitetskrav. Leda och stödja testteamet i den dagliga verksamheten och ta ansvar för introduktion och utbildning av ny personal inom testområdet.
Icke-standardiserad Testning: Utveckla och utföra avancerade eller kundspecifika tester i samarbete med Engineering, Account Management och andra funktioner.
Prestanda-analys och förbättring: Genomför djupgående analyser av systemprestanda för att identifiera förbättringsområden. Utveckla och implementera nya testmetoder och verktyg för att optimera produktkvalitet och funktionalitet.
Utveckling av testmetoder och processer: Initiera och driva kontinuerliga förbättringsinsatser inom testfunktionen, med fokus på kvalitet, repeterbarhet, effektivitet och spårbarhet. Bidra till utveckling av nya rutiner, dokumentation och standarder.
Projektsupport och testanpassning: Representera testfunktionen i utvecklings- och leveransprojekt. Säkerställ att testmiljöer och verktyg anpassas för att möta projektbehoven, och samarbeta med labbteamet för att säkra tillgänglighet och kapacitet.Kvalifikationer
Kandidatexamen/Masterexamen inom Engineering, eller relevant arbetslivserfarenhet.
Några års erfarenhet av systemtestning inom tillverkande industri.
Dokumenterad erfarenhet av testutveckling och processförbättring.
Erfarenhet av att arbeta i projektbaserade miljöer.
Svenska och engelska i tal och skrift
Kunskap inom följande: Jira, grundläggande programmeringskunskaper, Python, Matlab/Simulink, Jenkins, Visio, Arcadia
Som person så ser vi att du har:
Starkt analytiskt tänkande och problemlösningsförmåga.
Strukturerat och kvalitetsmedvetet arbetssätt.
Pedagogisk förmåga att handleda kollegor och driva förändring.
Bekväm med att arbeta i både operationella och strategiska roller.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9605381