Product Compliance Manager
2025-10-27
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi söker en Product Compliance Manager som ska säkerställa att våra produkter följer CE (främst RED), UKCA, FCC eller liknande regelverk. I rollen arbetar du nära ingenjörer, testinstitut och andra intressenter för att tolka testresultat och säkerställa att produkterna uppfyller relevanta direktiv.
Som Product Compliance Manager säkerställer du att projekten genomförs enligt fastställda processer, policyer och regelverk. Du identifierar risker och möjligheter i tid och agerar proaktivt för att undvika förseningar eller brister i efterlevnaden. En viktig del är att granska och sammanställa teknisk dokumentation och testrapporter som stöd för våra överensstämmelseförklaringar (DoC).
Du är huvudkontakt för compliance-frågor inom projekten och samarbetar nära med interna och externa parter för att säkerställa att alla krav uppfylls. Dessutom driver du förbättringsinitiativ för att utveckla våra processer och arbetssätt inom compliance. Du ansvarar även för att godkänna viktiga dokument som EU-direktivchecklistor, tekniska filer och testrapporter samt att skriva och säkerställa godkännande av EU- och UK-överensstämmelseförklaringar.
Slutligen är det en del av din roll att hålla dig uppdaterad och utveckla organisationens kunskap kring regelverk och standarder för produkter hos oss på Saab Training & Simulation. Samt flödar in relevanta krav till nya produktutvecklingsprojekt och testplaner. Du ger också utbildning och stöd till teammedlemmar i compliance-frågor.
Vi söker dig som har:
*
Högskoleexamen inom relevant område
*
Minst 2 års erfarenhet från en liknande roll
*
Djup förståelse för CE (RED), UKCA, FCC eller liknande regelverk och standarder
*
Dokumenterad erfarenhet av att driva förändring och förbättra processer inom organisationer
*
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Som person är du noggrann och organiserad med god förmåga att samarbeta och kommunicera. Du är van att arbeta självständigt och samtidigt hantera flera projekt parallellt. Din analytiska förmåga hjälper dig att lösa problem effektivt och fatta välgrundade beslut vilket skapar förutsättningar för kontinuerliga förbättringar inom organisationen.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
