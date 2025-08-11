Processutvecklare - GBP (gemensam byggprocess för Göteborg stad)
2025-08-11
Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden.Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Avdelningen utveckling och styrning består av sex enheter, juridik och ärendehantering, IT och digitalisering, kommunikation, säkerhet, inköp och upphandling samt kvalitet. Avdelningen ansvarar för att samordna och utveckla förvaltningsgemensam styrning, utveckling, administration och ledningsstöd samt lägga grunden till gemensam systematik, struktur, och gemensamma arbetssätt/processer. Avdelningen omvärldsbevakar inom ansvarsområdena och har ett övergripande ansvar för att samordna och inspirera till utveckling av förvaltningens verksamhet och kvaliteten på våra leveranser.
Denna tjänst finns på enheten för kvalitet som samordnar, initierar och genomför verksamhetsutveckling. Detta sker i form av utvecklingsprojekt, processutveckling, FoU, innovationarbete och omvärldsbevakning till stöd för hela förvaltningen. Vidare kommer enheten framåt även leda arbetet med GBP, gemensam byggprocess för Göteborg stad, en process som är gällande för stadens samtliga byggande förvaltningar och bolag.Arbetsuppgifter
Som processutvecklare GBP så arbetar du för stadens alla byggande förvaltningar och bolag. Styrningen utgår från stadens riktlinje för gemensam byggprocess och styrs av en strategisk samordningsgrupp där direktörer från stadens byggande förvaltningar och bolag gemensam sätter inriktningen för gemensam byggprocess.
Vidare har stadens alla byggande förvaltningar och bolag egna kontaktpersoner för gemensam byggprocess som dels fungerar som kontaktpersoner för respektive förvaltning och bolag, dels bidrar i det gemensamma utvecklingsarbetet i form av ett processteam. Som processutvecklare för gemensam byggprocess arbetar du, tillsammans med en processledare, med att samordna allt arbete med gemensam byggprocess. Det inkluderar att, utifrån styrningen från strategisk samordningsgrupp, leda utvecklingsarbetet med stöd av de byggande förvaltningarna och bolagens kontaktpersoner.
Dina primära uppgifter blir att förvalta och utveckla processen. Vidare att säkra så det finns tydliga uppsatta mål och avgränsningar som gynnar en effektiv process som tydligt stödjer stadens byggande förvaltningar och bolag att säkra styrningen av sin projektverksamhet.
Tjänsten är en nyckelroll i den stadensgemensamma styrningen av samtliga bygg- och inhyrningsprojekt samt anläggningsprojekt som drivs av Göteborgs stad.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom t. ex. offentlig förvaltning eller inom arkitektur/fastighetsförvaltning. Vidare är det starkt meriterande med utbildning och/eller dokumenterad erfarenhet inom processutveckling, verksamhetsutveckling och kvalitetsutveckling.
Du har en gedigen och dokumenterad erfarenhet av att leda utvecklingsarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande roll i en stor organisation.
Som person har du en god utrednings- och analysförmåga, men samtidigt har förmåga att implementera förändring så att det skapar värde för användaren. Du är bra på att kommunicera med andra och tar på ett aktivt sätt egna initiativ för kunskapsinhämtning och utveckling. Vidare ser vi gärna att du har ett strukturerat arbetssätt och förmåga att självständigt driva och prioritera utveckling. För arbetet krävs pedagogisk förmåga och god vana av att leda grupper mot gemensamma mål. Det är meriterande med utbildning och erfarenhet gällande bygg och fastighetsförvaltning. Du behöver god datorvana och förmåga att lära dig nya system.
ÖVRIGT
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner.
Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings och ett innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen.
Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på enheten. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Som anställd inom Göteborgs Stad omfattas du av allmän tjänsteplikt, utifrån lagen om totalförsvarsplikt.
