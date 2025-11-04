Processtekniker
2025-11-04
Randstad söker för kommande uppdrag, processtekniker till Pfizer i Strängnäs.
Har du erfarenhet från industrimiljö, god teknisk förståelse eller erfarenhet från läkemedel/processindustrin? Skulle du säga att du är ordningsam, noggrann och har lätt för att komma in i nya grupper? Då kan Randstad ha nästa uppdrag för dig!
Uppdraget ingår i vår uthyrningsverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av Randstad, men arbeta ute hos en av våra kunder.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ansvarsområden
I rollen som processtekniker ansvarar du tillsammans med övriga processtekniker för att övervaka automatiserade processer/processteg. I rollen ingår dokumentering, avvikelseutredning, att utföra förebyggande och avhjälpande underhåll samt att identifiera och genomföra ständiga förbättringar i verksamheten.Kvalifikationer
• gymnasieutbildning
• erfarenhet från industrimiljö/läkemedel alt livsmedel (inget krav, men kan vara med mediterande)
• teknisk kunskap och förståelse
• goda datorkunskaper
• Truckkort
• mycket goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande om du erfarenhet från läkemedel och/eller processindustrin kunskaper i SAP, GMP utbildning, kunskap och erfarenhet kring LEAN-arbete, tidigare erfarenhet av att arbeta i kvalitetssäkrad produktionsmiljö, så som läkemedel eller livsmedel.
Som person är du noggrann, ordningsam och vill hugga in där det behövs och vill sätta dig in i nya arbetssätt. Du är en doer och driver ditt arbete självständigt. Du är social och har lätt för att samarbeta med kollegor. Du har lätt för att komma in i nya grupper och ser möjligheter till förbättringar och driver aktivt att dessa framåt. Du är mycket kvalitetsmedveten och följer givna instruktioner.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som konsult är du ambassadör för Randstad och representerar oss på ett professionellt sätt. Eget ansvarstagande genomsyrar alltid ditt arbete. Gillar du att göra ett bra jobb och pröva på nya saker? Då finns chansen till många spännande uppdrag hos oss.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
