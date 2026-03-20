Processoperatör till vår moderna avfallsanläggning
2026-03-20
Vi söker en processoperatör till vår moderna avfallsanläggning där du arbetar med drift, kvalitet och säkerhet i en samhällsviktig verksamhet. Vårt glada gäng i Högdalen söker nu en ny medarbetare till avfallsanläggningen Resursutvinning Stockholm. Med modern teknik separera anläggningen ut matavfallspåsar men också plast och metall som av misstag hamnat i restavfallet. På så sätt kan nästan allt få ett nytt värde. Resursutvinning Stockholm bidrar till att minska vårt gemensamma klimatavtryck.
Stockholm vatten och avfall är en viktig samhällsbyggare som levererar effektiva och hållbara vatten- och avfallstjänster - för dagens och framtida stockholmare. Varje dag, året runt, förser vi 1,6 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
Som processoperatör kommer du tillsammans med din arbetsgrupp delta dagliga driften på anläggningen. Som processoperatör arbetar du efter rutiner och planer samt hanterar de avvikelser och utmaningar som uppstår under ditt arbetsskift. Arbetet är fysiskt krävande med många manuella arbetsuppgifter såsom rengöring och enklare mekaniskt underhåll.
Arbetstiderna följer ett rullande schema över tre veckor med morgonpass (06:00-14:10), dagpass (9:00-17:10) och kvällspass (13:50-22:00).
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning med placering på vår anläggning i Högdalens industriområde, Selaövägen 17.
Arbetsuppgifterna består av att:
* Delta i processnära underhållsarbete såsom rengöring av utrustning och anläggningen, enklare mekaniskt underhåll, felsökning och felavhjälpning,
* Daglig rondering, skötsel av anläggningen, driftövervakning och processjustering
* Efterleva uppsatta säkerhetskrav och rutiner samt påtala och vid behov eskalera brister
* Eskalera och ingripa vid behov vid oförutsedda händelser och vara behjälpliga vid nödlägenKvalifikationer
Vi söker dig som har förmåga att arbeta självständigt men samtidigt trivs med att arbeta i grupp. Du har en god samarbetsförmåga och är en lagspelare. Att du tar stort ansvar för det arbete du utför ser vi som en självklarhet. Dessutom prioriterar du alltid säkra arbetssätt såväl när det gäller att följa uppsatta rutiner som när situationen kräver ett eskalerande och ingripande. För att lyckas i rollen brinner du för att nå bra resultat samt har en god känsla för kvalitet och detaljer.
Vi söker dig som har:
* Utbildning på gymnasienivå med teknisk inriktning eller motsvarande tidigare arbetslivserfarenhet, gärna inom liknande verksamhet
* Erfarenhet av liknande arbete inom tung industri
* Truckkörkort
* Goda kunskaper i svenska i både tal som skrift
* God datorvana, behärskar MS Office
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av att arbeta med avfallshantering
* Erfarenhet av arbete inom processindustri och driftövervakningssystem
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, motivation och engagemang för uppdraget.
För att säkerställa en trygg arbetsmiljö erbjuds du i samband med anställning vaccination mot hepatit och stelkramp, då arbetet utförs i en miljö där det finns en ökad risk för smitta.
Låter det här som en spännande utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-04-12 och bli en del av Stockholm Vatten och Avfalls framtid! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För ytterligare information om tjänsten kontaktar du gruppchef Tekniska anläggningar Hans Lundkvist på hans.lundkvist@svoa.se
alternativt via telefon: 073-9143410.
Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision, Saco och Ledarna når du via Stockholm Vatten & Avfalls kundtjänst på telefon 08-522 120 00.
Eftersom vi strävar efter en trygg arbetsmiljö och har en samhällsviktig funktion genomför slutkandidater ett drogtest.
Vi är en lärande organisation med mycket erfarenhet och kunskap till ditt stöd. Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett mycket bra arbetsklimat. Dessutom erbjuder vi goda anställningsvillkor, digitala och flexibla arbetssätt, kontinuerlig kompetensutveckling samt en rad hälsofrämjande fördelar. Läs mera om oss och träffa några av våra medarbetare på svoa.se/jobb
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Naomi Korang Naomi.korang@svoa.se 0739142383
