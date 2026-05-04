Processoperatör Lut & Kraft SCA Munksund
2026-05-04
Ett hållbart arbetsliv
På SCA har du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid och hjälper våra kunder över hela världen att minska sina fossila avtryck. Vill du utvecklas och tänka nytt kommer du att trivas hos oss, för vi ger alla möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vet att det är människorna som gör framgångarna!
Just nu söker vi en Processoperatör Lut & Kraft till SCA Munksunds Pappersbruk.
Välkommen med din ansökan!
Din nästa utmaning
Som Processoperatör på Lut & Kraft ingår du i ett skiftlag där ni arbetar tillsammans från manöverrummet och är en viktig del i produktionsflödet. Arbetet innefattar övervakning av pågående processer,
styr och optimerar produktion och process med syfte att uppnå uppställda produktions- och effektivitetsmål. Verkar för hög kvalitet och driftsäkerhet i det dagliga arbetet.
Har god kännedom gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter samt verkar för en god arbetsmiljö.
Tjänsten innefattar 6-skift med 12 timmarsarbetspass.
Vem är du?
Vi söker dig som är lösningsorienterad och initiativrik, med ett genuint intresse för processteknik. Du har lätt för och värderar starkt samarbete, trivs i en dynamisk miljö och hanterar flera uppgifter parallellt utan att tappa fokus. Du är nyfiken, utvecklingsdriven och vågar utmana med nya perspektiv. Med din förmåga att engagera och inspirera andra delar du gärna med dig av din kunskap och bidrar aktivt till teamets gemensamma framgång.
Du känner dig trygg i digitala verktyg och kommunicerar tydligt, både i tal och skrift. Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt - de är en viktig del av vår fortsatta utveckling
För att passa in i rollen ser vi att du:
Har arbetslivserfarenhet från processindustri
Är tekniskt intresserad
Har B-körkort
Behärskar svenska då språket används i det dagliga arbetet
Det är mycket meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete vid avdelningen Lut & Kraft. Det är även meriterande om du har erfarenhet från pappersindustrin.
Våra kärnvärden - ansvar, högklassighet och respekt - är grunden för allt vi gör på SCA. Därför är det viktigt att dina värderingar överensstämmer med våra.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du stora möjligheter att växa och utvecklas. Vi uppmuntrar kompetensutveckling, till att ta ansvar och att du förverkligar dina idéer. På SCA är vi måna om varandra och vi erbjuder ett öppet, stöttande arbetsklimat. Vi förstår också vikten av ett hållbart arbetsliv. Som anställd hos oss får du jobba med den allra senaste tekniken och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. Våra skogar binder koldioxid, vi tar vara på precis varje del av de träd vi avverkar och våra produkter kan ersätta fossila alternativ. Tillsammans bidrar detta till att minska utsläppen motsvarande Sveriges personbilstrafik under ett år. Att göra skillnad på riktigt ger arbetet en extra dimension.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten kontakta: Robert Strömbäck, Gruppchef Lut & Kraft: Robert.stromback@sca.com
För mer information om rekryteringsprocessen kontakta: Jimmy Sjödin Nyman, Hr-Business Partner: Jimmy.sjodinnyman@sca.com
Facklig företrädare är: Stefan Lundkvist, Pappers: Stefan.p.lundkvist@sca.com
Sista ansökningsdag är 2025-05-24
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö genomför vi drogtester på alla slutkandidater. Vår rekryteringsprocess omfattar också kontroll av giltig ID-handling vid intervju, personlighets- och logiktest samt referenstagning. För vissa roller genomför vi bakgrundskontroller eller medicinska kontroller.
Om SCA
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, vi har Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. Skogsbolaget SCA hade 2025 ca 3 500 anställda och en nettoomsättning om 20 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall.
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare SCA Forest Products AB
