Processoperatör | Lernia | Tingsryd
Lernia Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Tingsryd Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Tingsryd
2025-08-22
Vår kund arbetar med livsmedel och tillhör ett av de största livsmedelsföretagen i Norden. Tjänsten är förlagd i företagets lokaler för produktion i Tingsryd och vi letar nu efter en social och plikttrogen kollega till Flexdos för ett kortare uppdrag!
Arbetstiderna är förlagda på 2-skift, förmiddag 6-14 och kväll 14-22 alternativt ständig nattarbete 22-06 med start enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Som medarbetare på Flexdos-avdelningen arbetar du med packning av fyllda 5- och 10-literspåsar i hinkar och kartonger. Arbetet sker i ett mindre team där samarbete och flexibilitet är avgörande. Dina arbetsuppgifter
• Etikettering av påsar
• Skanning av etiketter och placering av påsar i hinkar
• Packning av hinkar i kartonger
• Placering av kartonger på pall
• Rotation mellan olika stationer för att säkerställa variation och effektivitet Kvalifikationer
God samarbetsförmåga och social kompetens - du trivs att arbeta i ett mindre team.
Fysisk uthållighet - vissa moment kräver viss styrka.
Noggrannhet och ansvarstagande.
Truckkort
• Kan arbeta rullande 3-skift
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom livsmedelsindustri.
Kunskap om LEAN-produktion och ständiga förbättringar.
Erfarenhet av arbete i skiftlag och god samarbetsförmåga.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.Så ansöker du
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9470831