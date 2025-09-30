Processoperatör
2025-09-30
Är du en driven och erfaren operatör inom medicinsk produktion som vill ta nästa steg i din karriär? Vi söker dig som är ansvarsfull och noggrann med en genuin vilja att bidra till högkvalitativ produktion av medicinska produkter. Om du har den kompetens som krävs och söker nya utmaningar i en spännande bransch kan du vara den vi letar efter.
Arbetet kommer att vara på heltid och det kommer att förekomma skiftarbete.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt att du har en bra samarbetsförmåga.

Ansvarsområden
Som processoperatör är du en nyckelperson i produktionen. Du ansvarar för att övervaka, styra och underhålla produktionsprocesser. Du säkerställer att tillverkningen sker effektivt och enligt högt ställda kvalitetskrav och riktlinjer. Det är en omväxlande roll där du arbetar nära dina kollegor för att nå gemensamma mål.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Övervaka och styra tillverkningsprocesser med hjälp av avancerade system.
Genomföra löpande kvalitetskontroller och dokumentation.
Felsöka och åtgärda eventuella störningar i produktionen.
Aktivt bidra till att optimera och utveckla processer.
Följa strikta rutiner och säkerhetsföreskrifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en ansvarsfull och strukturerad lagspelare. Du har en god teknisk förståelse och ett stort intresse för att arbeta med avancerad utrustning. Tidigare erfarenhet från liknande arbete, gärna inom läkemedels-, livsmedels- eller kemisk industri, är meriterande men inget krav. Det viktigaste är din inställning och vilja att lära dig.Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
En stark känsla för kvalitet och noggrannhet.
Problemlösningsförmåga och ett proaktivt arbetssätt.
Gymnasieutbildning, gärna med teknisk inriktning.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
