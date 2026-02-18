Processoperatör - Strängnäs
Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Strängnäs
2026-02-18
Jobbannons - Processoperatör i Strängnäs
Rekrytering via Simplex
Vill du jobba i en omväxlande och tekniskt utvecklande roll där du ansvarar för att övervaka, styra och optimera produktionsprocesser? Nu söker vi en noggrann och engagerad processoperatör till en produktionsanläggning i Strängnäs.
Om rollen
Som processoperatör är du en viktig del av produktionsflödet. Du arbetar i en högteknologisk och hygienkrävande miljö där kvalitet, säkerhet och effektivitet är avgörande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att:
Övervaka och styra processer via styrsystem och datorer för att säkerställa att produktionen flyter som planerat.
Justera maskinparametrar vid behov och säkra att kvaliteten uppfyller alla krav.
Utföra dagliga kontroller, renhållning och hygienrutiner enligt fastställda rutiner.
Dokumentera och rapportera avvikelser samt delta i förbättringsarbete i produktionen.
Samarbeta med kollegor för att skapa en säker och effektiv arbetsmiljö.
Arbetet är praktiskt och problemlösningsfokuserat, där du både arbetar självständigt och i team.
Arbetstid
Heltid - 3-skift
Arbetet är förlagt till dag, kväll och tidig morgon (ingen natt), vilket ger en bra balans mellan arbete och fritid.
Publiceringsdatum2026-02-18Profil
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
Har tekniskt intresse och datorvana - du kommer att arbeta med styrsystem och systemövervakning.
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsfokuserad i ditt arbete.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har god förmåga att följa rutiner och instruktioner.
Meriterande (men ej krav):
Erfarenhet av process- eller produktionsarbete, gärna inom livsmedelsproduktion.
Truckkort eller annan relevant behörighet (t.ex. hjullastarkort).
Vi erbjuder
En fast tjänst på heltid i en verksamhet med fokus på kvalitet, säkerhet och utveckling.
Introduktion och upplärning för att du ska känna dig trygg i rollen.
Möjlighet att utveckla kompetens inom styr- och processteknik.
Rekrytering via Simplex
Den här rekryteringen genomförs av Simplex. Vi ger dig snabb återkoppling, personlig kontakt och stöd genom hela ansökningsprocessen.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
645 94 STRÄNGNÄS
Simplex Bemanning
9750664