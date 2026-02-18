Processledare/processtöd sökes!
2026-02-18
Vill du ha en central roll i att skapa struktur, samordning och framdrift i ett nationellt utvecklingsarbete? Nu söker vi en processledare/processtöd som vill bidra med kvalificerat administrativt och organisatoriskt stöd i en verksamhet med fokus på data, analys och kunskapsutveckling inom offentlig sektor.Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en processledare/processtöd till en större nationell organisation inom offentlig sektor. Uppdraget är placerat inom ett verksamhetsområde som arbetar med data, analys och utveckling kopplat till vård och omsorg, med fokus på att stärka en mer datadriven och kunskapsbaserad verksamhet på nationell nivå. Arbetet sker främst på plats med möjlighet till visst distansarbete utifrån verksamhetens behov. Introduktionen anpassas efter rollen och inleds med ett strukturerat onboardingprogram under den första veckan för att säkerställa en trygg och smidig start i uppdraget. Kontoret är beläget i centrala Stockholm.Arbetsuppgifter
Rollen som processledare/processtöd är central för att skapa struktur, framdrift och kvalitet i komplexa samverkansmiljöer. Med ett helhetsperspektiv och god organisatorisk förmåga säkerställer processledaren att arbetet drivs framåt enligt plan, att beslutsprocesser är väl förberedda och att samverkan fungerar smidigt mellan olika aktörer. Rollen kombinerar kvalificerat administrativt stöd med strategisk koordinering och bidrar aktivt till utvecklingen av effektiva arbetssätt, särskilt inom nationell samverkan kring hälsodatafrågor.
I rollen ingår att:
Ge kvalificerat administrativt och organisatoriskt stöd i processer och samverkansforum
Koordinera ärenden inför beredning och beslut
Skriva mötesprotokoll och föra beslutslogg
Bistå i planering av möten samt upprätta mötesunderlag
Säkerställa att fattade beslut följs upp och stödja uppföljning av tidsplaner och leveranser
Ansvara för diarieföring
Vid behov ta fram processbeskrivningar och presentationsmaterial
Vid behov samordna kontakter mellan regioner, myndigheter och andra nationella aktörer inom hälsodataområdet
Bidra till framtagande av presentations- och kommunikationsunderlag
Medverka i utveckling av administrativa arbetssätt och stödprocesser inom det nationella systemet för kunskapsstyrning
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen som processledare krävs en stark förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och driva uppgifter framåt med struktur och omdöme. Samtidigt är det avgörande att kunna samarbeta effektivt och bidra till gemensamma mål i en miljö där flera aktörer samverkar. Rollen ställer höga krav på kommunikativ skicklighet - att kunna uttrycka sig tydligt och professionellt i både tal och skrift, anpassa budskap efter målgrupp samt på ett pedagogiskt sätt sammanfatta och förtydliga komplex information. En god analytisk förmåga, noggrannhet och ett lösningsorienterat förhållningssätt är också värdefulla egenskaper som bidrar till kvalitet och framdrift i arbetet.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom exempelvis samhällsvetenskap, folkhälsa, vårdadministration, juridik, statsvetenskap eller liknande
Tidigare chefskap med personalansvar, minst 5 år
Erfarenhet från att driva och genomföra större organisationsutveckling
God erfarenhet av MS Office och Sharepoint
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska
Meriterande:
Minst tre års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i politisk styrd organisation
Intresse för utvecklingsfrågor inom hälso- och sjukvården och för nationell samverkan
Erfarenhet av att arbeta med mötesadministration, protokollföring och samordning av arbetsgrupper
God förmåga att skapa ordning, hålla ihop processer och säkerställa kvalitet i dokumentation
Kunskap om det svenska hälso- och sjukvårdssystemetTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2026-12-31. Start omgående.
