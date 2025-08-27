Processledare inom upphandling och utveckling
Västra Götalandsregionen / Organisationsutvecklarjobb / Alingsås Visa alla organisationsutvecklarjobb i Alingsås
2025-08-27
Vill du bidra till en samhällsviktig funktion och vara med och utveckla framtidens tvätteriverksamhet? Vi söker nu en engagerad och strategisk processledare som vill vara med och forma hållbara och effektiva upphandlings- och arbetsprocesser.
Välkommen med din ansökan senast 24 september.
Om rollen
Som processledare har du två huvudsakliga ansvarsområden:
Upphandling av maskiner och utrustning till produktionen enligt LOU
Utveckling av textilförsörjningens processer i samarbete med inköpskoordinator
Du arbetar strategiskt med behovsanalyser, inköp och implementering av nya lösningar som stärker produktionens kapacitet. Samtidigt utvecklar du arbetssätt och sortiment för att säkerställa att vården får rätt textilier - i rätt tid och med rätt kvalitet.
Exempel på arbetsuppgifter
Stöd till ledningsgrupp i upphandlingsfrågor
Projektledning vid inköp och installationer
Samverkan med koncerninköp och leverantörer
Identifiera vårdens behov och optimera textilsortimentPubliceringsdatum2025-08-27Kvalifikationer
Vi söker dig med en högskoleutbildning inom relevant ämnesområde, alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har under ett par år arbetat med liknande arbetsuppgifter och har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med offentlig upphandling.
Som person är du strukturerad och lösningsorienterad. Du har en god förmåga att prioritera bland olika arbetsuppgifter och arbeta systematiskt.
Då du i din roll kommer samarbeta med olika verksamheter inom Västra Götalandsregionen, och även ingå i ett team, är det viktigt att du har mycket god samarbetsförmåga. Vidare är du trygg med att formulera information och kravställa utifrån verksamhetens behov.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete med samhällsviktigt uppdrag
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Kompetenta kollegor och goda utvecklingsmöjligheter
Attraktiva anställningsvillkor inom Västra Götalandsregionen
Om enheten Stab och utveckling
Stab och utveckling är verksamhetens stödjande funktion med expertis inom bl.a. logistik, IT, textilinköp, kvalitet, miljö och kundsupport. Här arbetar vi nära chefer och kollegor för att nå våra gemensamma mål.
Om Tvätteriet i Alingsås
Tvätteriet i Alingsås försörjer vården med rena textilier och sterila produkter. Varje dygn hanterar vi cirka 37 ton tvätt - ett arbete som är avgörande för att vården ska fungera hygieniskt, effektivt och säkert.
Övrigt
Efter sista ansökningsdag kommer vi gå igenom ansökningarna och kontakta aktuella kandidater för intervju. Intervjuer på plats planeras till den 10 oktober. Frågor om tjänsten hanteras av Linda Jakobsson, Enhetschef.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
