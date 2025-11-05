Processledare inom balansering
Svenska Kraftnät / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
2025-11-05
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Som Processledare inom balansering kommer du att ansvara för att utveckla, förbättra och förvalta processer för det operativa arbetet i kontrollrummet. I ett tätt samarbete med dina kollegor på Svenska kraftnät och våra motsvarigheter i Norden kommer du vara med att driva arbetet med att utveckla den nordiska balanseringsprocessen. Du är kravställare mot verksamhetsprojekt, IT och samordnare mot övriga funktioner med koppling mot kontrollrummet. Vidare innebär tjänsten bland annat:
• tät kontakt med operatörer i det nationella kontrollrummet och aktörerna på elmarknaden
• analyser och utredningar för utveckling av nya verktyg och processer i kontrollrummet
• kontinuerlig uppföljning och förbättring av operativa processer för att säkerställa krav på exempelvis driftsäkerhet
Som Processledare på Driften har du stora utvecklingsmöjligheter. Du får bredda din kompetens inom balanseringen av kraftsystemet, marknadsutveckling och processutveckling samtidigt som du vara med och påverka din roll. Du kommer att delta i projekt, såväl nordisk som europeiskt.
Som Processledare hos Svenska kraftnät, som befinner sig i en kraftig tillväxt och en föränderlig arbetsmiljö, kommer du att hantera flera komplexa utmaningar. Arbetet kommer att innebära ett huvudansvar för processer inom förvaltning av HVDC-länkar på avdelning Drift. Detta kommer att innebära att du leder och samordnar operativt arbete, driver utredningar och säkerställer framdrift i utvecklings- och avtalsfrågor gentemot angränsande TSO:er. Arbetet innebär mycket intern och extern samordning. Vidare får du även vara med och bidra till utvecklingen av den nordiska balanseringsprocessen och det nordiska samarbetet kopplat till mFRR EAM. I detta ingår även arbete med att säkerställa att anslutningen till de europeiska plattformarna MARI och PICASSO kan genomföras som planerat. Du kommer att navigera mellan olika intressenters behov, genomföra uppföljning och analyser av incidenter och driva arbete kopplat till kontinuitet och fallback-hantering.
Enheten består idag av 14 medarbetare som dels är specialiserade inom olika områden samtidigt som vi utbyter erfarenheter och arbetar mycket tillsammans. Enheten ansvarar för de operativa processerna vilket innebär arbete med bland annat utveckling av marknader, processer och IT-verktyg för balansering samt upphandlingsoptimering
Om dig
Skallkrav:
Vi söker en Processledare inom Balanseringsutveckling - en analytisk och lösningsorienterad lagspelare med struktur!
Vill du vara med och driva utvecklingen inom balansering och bidra till framtidens hållbara energisystem? Vi söker dig som har ett skarpt analytiskt sinne, ett strukturerat arbetssätt och en stark förmåga att samarbeta över gränser.
Som processledare hos oss kommer du att spela en nyckelroll i att utveckla och förbättra våra processer för balansering. Du kommer att arbeta nära både interna och externa aktörer, identifiera förbättringsområden och leda initiativ som skapar värde och effektivitet.
Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och vara med i ett engagerat team som arbetar för en trygg och hållbar energiförsörjning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Du har även en:
Civilingenjörsexamen inom relevant område.
• Minst 10 års arbetslivserfarenhet, varav minst 2 års erfarenhet från energibranschen med relevant kunskap inom energisystemet och elmarknadens funktion
• Erfarenhet av processledning och/eller projektledning
• Gedigen kunskap inom balansmarknader och balanseringsprocessen
• Din kommunikativa förmåga att kunna uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift är god.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
• erfarenhet av arbete med processer kopplat till drift av HVDC-länkar
• relevant kunskap inom mFRR energiaktiveringsmarknad
• erfarenhet av kontinuitetsarbete och framtagande av instruktioner
• erfarenhet av kontrollrumsarbete
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Rerso kan förekomma upp till en gång per månad, främst inom Norden.
• Sista ansökningsdag, 2025-11-19, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är tillsvidareanställning
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Maria Eriksson 010-475 8655, vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare AnnSophie Doverlind 010-475 8007 , Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9590833