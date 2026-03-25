Processingenjörer till Stora Enso
Eterni Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Hammarö Visa alla maskiningenjörsjobb i Hammarö
2026-03-25
, Karlstad
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Hammarö
, Karlstad
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i karriären och kombinera din tekniska kompetens med möjligheten att driva utveckling i en av Sveriges ledande industrier? Ansök idag!

Arbetsuppgifter
Som Processingenjör är du direkt underställd Avdelningschef massa och har en nyckelroll i att upprätthålla och förbättra driften på massaavdelningen. Du arbetar tätt tillsammans med operatörer, underhållsingenjörer, driftchefer och sektionschefer för att säkerställa att våra mål inom produktion, kvalitet, miljö och kostnader uppnås. I det dagliga arbetet bidrar du till att trimma och optimera driften och skapar förutsättningar för operatörernas utveckling genom att höja deras kunskap och kompetens. Vidare kommer du att:
Driva större utredningar och förbättringsprojekt för att skapa långsiktiga förbättringar och utveckla sektionen.
Delta i och leda investeringsprojekt inom området, inklusive referensgruppsmöten och praktiska detaljer.
Vara delaktig i daglig drift för att stötta operatörer med att trimma och optimera processer.
Samordna och säkerställa aktiviteter inför planerade driftstopp, samt följa upp efteråt för att minimera förluster.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en ingenjörsexamen eller motsvarande utbildning, gärna med inriktning mot kemiteknik, energiteknik och/eller maskinteknik. Du har några års erfarenhet från processindustrin eller liknande verksamhet, vilket har gett dig en god förståelse för industriella processer och tekniska utmaningar. Har du arbetat i en roll med ansvar, exempelvis inom produktion, projekt eller förbättringsarbete, ser vi det som meriterande. Samtidigt välkomnar vi även dig som är i början av din karriär, men som snabbt vill utvecklas och ta nästa steg i en teknisk och ledande roll.
Som person är du initiativrik och lösningsorienterad, med förmåga att driva arbetet framåt och hantera förändringar på ett strukturerat sätt. Du är trygg i din kommunikation och har lätt för att samarbeta med olika funktioner inom verksamheten, vilket är avgörande för att lyckas i rollen. Hos Stora Enso Skoghall erbjuds du en utvecklande och varierad roll där du får möjlighet att växa både tekniskt och som ledare. Du blir en del av ett engagerat team i en organisation som arbetar målmedvetet med innovation, kvalitet och hållbarhet.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Processingenjör massa är en direktrekrytering där du blir anställd av Stora Enso. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Adam Fransson Mörk på adam.f.mork@eterni.se
eller 073-861 72 53.
Rekryteringsprocessen kan innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Plats: Skoghall
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
652 16 KARLSTAD Arbetsplats
Stora Enso AB Kontakt
Adam Fransson Mörk adam.f.mork@eterni.se Jobbnummer
9818767