Bli en del av något helt livsavgörande
Att arbeta på Cytiva inom Life Science industrin innebär att vara i framkanten när det gäller att utveckla nya lösningar för att förbättra människors hälsa. Våra kunders verksamhet är livsavgörande och inkluderar allt från grundläggande biologisk forskning till utveckling av innovativa vacciner, nya läkemedel samt cell- och genterapier.
På Cytiva kommer du att ständigt kunna utveckla dig själv och oss - genom att arbeta med utmaningar som verkligen spelar roll tillsammans med människor som bryr sig om varandra, våra kunder och deras patienter. Med medarbetare i 40 länder är Cytiva en plats där varje dag är en möjlighet att lära så att du kan få fart på din karriär och förbättra dina färdigheter på lång sikt.
Vi på Cytiva är stolta över att arbeta tillsammans med en grupp av nio andra Danaher Life Sciences-företag. Tillsammans är vi pionjärer inom vetenskap och medicin och utvecklar produkter som hjälper forskare i kampen att rädda liv.
Vi söker nu efter vår nästa Processäkerhetsingenjör till avdelningen Environment, Health and Safety (EHS) på Cytivas anläggning i Uppsala. I denna roll ingår du i det lokala EHS-teamet bestående av ett 20-tal experter inom processäkerhet, arbetsmiljö, yttre miljö och kemikaliehantering.
Som processäkerhetsingenjör ansvarar du för att säkerställa att processerna följer säkerhetsbestämmelser och standarder, identifiera och bedöma potentiella säkerhetsrisker, utveckla och implementera säkerhetsåtgärder, samt övervaka och rapportera om säkerhetsfrågor. Rollen innebär även att samarbeta med olika team för att förbättra säkerheten och att utbilda personalen i säkra arbetsmetoder.Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Arbeta med riskhantering för processystem i syfte att förhindra olyckor som brand, explosion och okontrollerat utflöde från anläggningar som hanterar farliga ämnen.
Genomföra olika typer av riskanalyser för verksamheten (t.ex HAZID, HAZOP, SWIFT, grovriskanalys).
Driva förbättringar av företagets rutiner avseende processäkerhet och processäkerhetspåverkan.
Delta i projektarbete med att definiera konstruktionskrav och följa upp dessa.
Vara en del i EHS teamets compliance kontroll, via lagbevakning och aktiviteter för att kontrollera lagefterlevnad på företaget.
Delta i Cytivas arbete för ständiga förbättringar, via till exempel hantering av händelserapporter, både lokalt och i globala sammanhang.
Föra dialoger med externa aktörer, så som myndigheter och försäkringsbolag.
Utveckla instruktioner och hålla i utbildningar inom processäkerhetsområdet.
De huvudsakliga kraven för tjänsten är:
Teknisk högskoleutbildning inom ett för tjänsten relevant område, exempelvis ingenjör inom risk-, brand- eller kemiteknik.
Ett par års erfarenhet av från kemisk/teknisk processindustri eller liknande.
Kunnig om säkerhetspraxis, analysmetoder och regelverk inom området.
Erfarenhet av riskhantering- och olycksutredningsmetodik.
Du kommunicerar obehindrat på såväl svenska som på engelska, både i tal och i skrift.
Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av:
Förtrogen med kravtolkning utifrån styrande lagar som tex Seveso, LBE, LSO och AML-lagstiftningen.
Vana att driva förbättringsinitiativ enlig leanprinciper eller motsvarande.
Vi ser gärna att du som söker är organiserad, arbetar med struktur och har en god förmåga att förankra och förklara dina beslut. Det är viktigt att du som person trivs i att coacha och ge stöd till verksamheten i risk- och processäkerhetsfrågor. Du arbetar självständigt, är initiativtagande och uppskattar samverkan med andra.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. För frågor rörande den här tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef Marcus Roos, EHS Director, på marcus.roos@cytiva.com
. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
