Prisättare/planör Södertälje
Aura Personal AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-10-07
Är du en noggrann och lösningsorienterad person med erfarenhet inom verkstadsplanering och prissättning? Har du erfarenhet av fordonsbranschens olika system, såsom Cabas eller Winassist? Vi söker en Prissättare/Planör till vår väletablerade verkstad i Södertälje. Om du vill vara med och bidra till att optimera våra processer och säkerställa effektivitet i produktionen, kan det vara just dig vi söker!Publiceringsdatum2025-10-07Om tjänsten
• Planera arbete, boka och koordinera jobb för mekaniker.
• Sätta priser, prissätt jobb utifrån tid, material och omfattning.
• Samarbeta internt, arbeta nära produktion och verkstad.
• Offertarbete, skapa och följa upp kundofferter.
• Kundkontakt, svara på frågor om pris, tid och lösningar.
• Förbättra flöden, optimera processer för tid och kostnad.
Vi söker dig som
• Erfarenhet av prissättning och planering inom verkstad eller tillverkningsindustrin.
• Förmåga att koordinera och boka arbetsuppgifter på mekaniker och andra resurser.
• Erfarenhet av att arbeta med system som Cabas eller Winassist.
• Goda kunskaper i att uppskatta och sätta priser på jobb baserat på arbetsomfång och material.
• Erfarenhet av att arbeta i ERP-system och Microsoft Excel.
• Strukturerad, noggrann och självgående med förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt.
• Kommunikativ och serviceinriktad - du kommer ha daglig kontakt med både kunder och kollegor.
Vad vi erbjuder
• En dynamisk arbetsmiljö där du får vara en viktig del av vår fortsatta utveckling.
• Möjlighet att växa inom företaget och ta på dig nya ansvarsområden.
• Konkurrenskraftig lön och bra förmåner.
• Ett härligt och samarbetsvilligt team. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
