Pressoperatör
Montico HR Partner AB / Smedsjobb / Katrineholm Visa alla smedsjobb i Katrineholm
2026-01-01
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Katrineholm
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
*
Svensk Legosmide grundades på 1960-talet och har sedan 2017 haft sin verksamhet i Katrineholm. Genom åren har företagets namn, ägare och produkter förändrats. 2023 förvärvades företaget av Kvarngruppen AB. Legosmide har byggt ett starkt rykte för hög kvalitet, pålitliga leveranser och lång erfarenhet av smide och värmebehandling.
Med nya ägare och ny ledning har företaget fått större kunnande, högre ambitioner och en inställning där inget är omöjligt.
Legosmide växer och tar steget från traditionella verkstadsmetoder till modern industriproduktion. Vi arbetar med kontinuerliga förbättringar, automatisering, kompetensutveckling och siktar på att bli marknadsledande inom smide och värmebehandling.
Läs mer på www.legosmide.sePubliceringsdatum2026-01-01Om tjänsten
Montico (fd. A-Staffing) sköter rekryteringen på uppdrag av Svensk Legosmide, som sedan själva anställer slutkandidat.
Heltidsarbete on-site i Katrineholm. Behovet är tillsvidare men inleds med en provanställning.Dina arbetsuppgifter
Svensk Legosmide tillverkar högprecisionskomponenter i metall för krävande applikationer, främst inom jordbrukssektorn.
Som Pressoperatör spelar du en central roll i vår produktion. Du hanterar uppvärmt material från elektriska ugnar och induktionsugnar, kör excenterpressar och säkerställer att varje detalj uppfyller våra kvalitetskrav.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
• Att köra excenterpressar i serieproduktion
• Matning och hantering av varmt material från ugnen
• Snabba verktygsbyten mellan produktionserier
• Löpande kvalitetskontroller och mätning av detaljer
• Grundläggande pressunderhåll (rengöring, smörjning, mindre justeringar)
• Tidig upptäckt av slitage eller mekaniska problem
• Att bidra till förbättringar av processer och arbetsflöden
Vi söker dig somKvalifikationer
• Flera års erfarenhet av industriell produktion
• Trygg i att köra pressutrustning (gärna excenterpressar)
• Erfarenhet av att hantera ugnar och varmt material
• Teknisk förståelse och förmåga att lösa mindre problem
• Vana vid kvalitetskontroller och mätverktyg
• Förmåga att läsa enklare tekniska ritningar
• God fysisk form och trivs med manuella, tyngre moment
• Stark säkerhetsmedvetenhet
Meriterande
• Erfarenhet av smide, metallformning eller varmbearbetning
• Erfarenhet av inställning, verktygsbyten eller pressjusteringar
• Förståelse för verktyg och formningsverktyg
• Erfarenhet av förbättringsarbete (Lean, 5S, etc.)
• Truckkort
• Grundläggande mekanisk eller underhållsteknisk kunskap
Du trivs med praktiskt arbete, tar ansvar och arbetar strukturerat och pålitligt. Du uppskattar tydliga resultat, hanterar fysiska arbetsuppgifter väl och förstår vikten av säkerhet, dokumentation och kvalitet. Du har även en förståelse för din del i ett större produktionsled och samarbetar väl med andra. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11032". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A-Staffing Sweden AB Kontakt
Moa Sporrenklint moa.sporrenklint@montico.se Jobbnummer
9666822