Praktikant - Bilbranschen
Bilsmidigt AB / Säkerhetsjobb / Upplands Väsby
2026-05-29
Vill du lära dig mer om bilbranschen och vara med i det dagliga arbetet på en modern bilfirma?
Bilsmidigt söker nu praktikanter till vår anläggning i Upplands Väsby.
Som praktikant hos oss får du vara med i verksamheten på riktigt. Du får testa på flera olika delar av företaget och lära dig hur en digital bilfirma fungerar i praktiken - från att en bil kommer in till oss, till att den är testad, tvättad, fotograferad och redo för leverans till kund.
Om praktiken
Praktiken passar dig som är nyfiken, gillar bilar och vill få praktisk erfarenhet från en arbetsplats med högt tempo. Du kommer att få följa och stötta teamet i det dagliga arbetet kring våra bilar och vår anläggning.
Praktiken anpassas efter ditt intresse, din erfarenhet och företagets behov. Målet är att du ska få en lärorik, rolig och utvecklande praktik där du får ta ansvar och få en bra inblick i bilbranschen.Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Som praktikant kan du bland annat få hjälpa till med att:
Hålla ordning bland bilar och på anläggningen
Stötta vid tvätt, rekond och enklare bilvård
Förbereda bilar inför fotografering och leverans
Hjälpa teamet med praktiska uppgifter i det dagliga arbetet
Arbeta med enklare checklistor och struktur
Följa bilarnas väg genom test, verkstad, rekond, fotografering och leverans
Lära dig hur vi arbetar med kunder, bilar och interna processer
Bidra i en vardag där mycket händer och där alla hjälps åt
Vi söker dig som
Vi tror att du är en person som:
Har ett intresse för bilar och vill lära dig mer om branschen
Är driven, nyfiken och vill utvecklas
Är punktlig och tar ansvar för dina uppgifter
Trivs med praktiskt arbete och högt tempo
Samarbetar bra med andra
Bidrar med positiv energi
Är noggrann och gillar ordning och struktur
Har rätt inställning och vill göra ett bra jobb
Tidigare erfarenhet är inget krav. Det viktigaste är att du är villig att lära dig, kommer i tid och tar ansvar.
Vi erbjuder
En praktisk och lärorik praktikplats
Möjlighet att lära dig hur en modern bilfirma fungerar
Erfarenhet från bilbranschen, logistik, rekond och leveransflöde
Ett team som hjälper dig att komma in i arbetet
En arbetsplats med högt tempo, tydliga rutiner och mycket att lära sig
Möjlighet att utvecklas och ta mer ansvar över tid
Om Bilsmidigt
Bilsmidigt är en digital bilhandlare som gör det enkelt att köpa bil online. Vi säljer begagnade bilar med hemleverans i hela Sverige och arbetar varje dag för att göra bilköp smidigare, tryggare och mer modernt.
På vårt logistikcenter i Upplands Väsby hanterar vi test, verkstad, rekond, fotografering och leverans av våra bilar.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Arbetsgivare Bilsmidigt AB
(org.nr 559231-1053)
David adrians väg
)
194 91 UPPLANDS VÄSBY
För detta jobb krävs körkort.
9935039