Power Platform & D365 Specialist
Avaron AB
2026-04-15
Publiceringsdatum2026-04-15Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kommer in i ett uppdrag där Power Platform och D365 är centrala delar av en större Microsoft-miljö med flera instanser, miljöer och verksamheter. Här får du arbeta både operativt och strategiskt med att skapa struktur, stabilitet och långsiktig hållbarhet i plattformen. Rollen ligger i skärningspunkten mellan administration, governance och teknisk utveckling, med stort fokus på hur Power Platform och D365 samverkar i praktiken.
Du blir en nyckelperson i arbetet med att utveckla och förvalta miljöerna, samtidigt som du bidrar till att skapa tydliga arbetssätt och en välfungerande styrning. Särskilt viktigt är din förståelse för samspelet mellan plattformarna, inte minst i takt med att funktionalitet från LCS integreras i Power Platform. Det här är ett uppdrag för dig som vill kombinera plattformsnära ansvar med möjlighet att påverka struktur, governance och framtida arbetssätt.
ArbetsuppgifterDu etablerar och underhåller Dataverse-miljöer.
Du ansvarar för och vidareutvecklar CoE (Center of Excellence) för Power Platform.
Du skapar, implementerar och följer upp ALM-processer.
Du hanterar access och licenser för Power Platform och D365.
Du utvecklar och förvaltar governance-struktur för Power Platform.
Du sätter upp och hanterar UDE- och USE-miljöer för D365.
Du arbetar med kapacitetsplanering mellan olika instanser och bolag.
Du bidrar med expertis kring hur D365 och Power Platform bäst samverkar i en föränderlig miljö.
KravMinst 3 års erfarenhet av administration och/eller arkitektur inom Power Platform.
God förståelse för hur D365 och Power Platform fungerar tillsammans.
Erfarenhet av D365, gärna inom arkitektur eller utveckling.
MeriterandeErfarenhet av utveckling inom Power Platform.
Erfarenhet som arkitekt inom både D365 och Power Platform.
Erfarenhet av D365 CE (Customer Engagement).
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5
)
411 03 GÖTEBORG
