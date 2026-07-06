Postdoktor inom Mikronät för AI-datacenter
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-07-06
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Den snabba tillväxten av artificiell intelligens (AI) driver en exempellös efterfrågan på storskaliga AI-datacenter, vilket skapar nya utmaningar för strömförsörjning, energieffektivitet, motståndskraft och nätintegration. Samtidigt blir arktiska och subarktiska regioner attraktiva platser för AI-datacenter på grund av deras naturligt kalla klimat, vilket avsevärt minskar kylbehovet. Dessa trender kräver nästa generations mikronät och kraftelektroniska tekniker för att säkerställa tillförlitlig och hållbar drift.
Detta projekt fokuserar på design, modellering, styrning och hantering av mikronät för AI-datacenter. Projektet finansieras av Energimyndigheten i nära samarbete med Arjeplogs kommun, vilket ger en unik arktisk testmiljö i verkligheten.KvalifikationerKvalifikationer
Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Stark forskningsexpertis inom minst ett av ämnena: mikronät, kraftsystem eller kraftelektronik
Starka kunskaper inom kraftelektronik eller gedigna programmeringskunskaper
Meriterande
Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
Erfarenhet av AI-datacenters kraftsystem, mikronät, solid state-transformatorer, DC/DC-omvandlare, växelriktare etc.
Erfarenhet av modellering och stabilitetsanalys
Erfarenhet av hårdvaruutveckling eller realtidssimulering.
Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
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KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
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Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
Forskningsutlåtande om tidigare forskningsresultat (2 sidor) och forskningsplan (3 sidor)
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 8 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap Kontakt
Qianwen Xu qianwenx@kth.se Jobbnummer
9993983