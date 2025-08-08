Postdoktor inom människa-robot-samarbete
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2025-08-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management i Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker en högt motiverad postdoktorand inom människa-robot-samarbete, där fokus kommer att ligga på att skapa ett biologiskt inspirerat agentiskt HRC-ekosystem som efterliknar hjärnans adaptiva mekanismer för att göra det möjligt för robotar att lära sig, resonera och samarbeta intuitivt med människor.
Postdoktorn kommer att arbeta med både nationellt och internationellt finansierade projekt som syftar till att utveckla människa-robot-samarbete inom tillverkningssektorn. Arbetet inkluderar:
- Multimodal neuroperception som efterliknar hjärnans sensoriska integration,
- Prediktiv samarbetsloop som förutser mänskliga handlingar från historiska interaktionsdata,
- Neuromorfisk metaversintegration som sammanfogar neuromorfisk hårdvara med industriella metaversplattformar;
- Hybrid intelligensförstärkning som anpassar människa-robot-semantik, kunskap och handlingar för att skapa gemensamma mentala modeller för symbiotiskt och hållbart samarbete.
Postdoktoranden kommer huvudsakligen att bedriva forskning och utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare kvalifikationer. Postdoktoranden kan också komma att delta i och bidra till undervisning på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå.
Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- Arbeta i ett starkt team inom forskning om samarbete mellan människor och robotarhttps://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050
samt våra https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932KvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Kandidaten måste ha en doktorsexamen i teknik med magister- och kandidatexamen i produktion, tillverkning, industri, mekanik eller motsvarande område.
- Den framgångsrika kandidaten har akademiska publikationer i ledande vetenskapliga peer-reviewed tidskrifter, helst inom området samarbete mellan människa och robot.
- Det är avgörande att kandidaten har förmåga att driva tvärvetenskapligt arbete och samordna samt hantera komplexa insatser från ett brett spektrum av forskningsdiscipliner från samarbetsorgan i olika projekt.
- Kandidaten har förmåga att generera forskningsidéer och använda dessa idéer för att skapa forskningsförslag för att säkra finansiering.
- Kandidaten har förmåga att arbeta i tvärkulturella och tvärfunktionella team, på lokal och internationell nivå. Därför krävs utmärkta kunskaper i engelska.
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Erfarenhet av samarbete med industriella partners eller arbete i internationella forskningsmiljöer.
- Kandidaten har erfarenhet av projektledning med nödvändiga färdigheter inom projektplanering, genomförande och rapportering. Erfarenhet av att delta i och leda stora och medelstora projekt är mycket värdefull för denna tjänst.
- Det är också önskvärt att kandidaten har färdigheter inom programmering, AI och robotstyrning.
- Slutligen är det viktigt att kunna identifiera relevanta intressenter och sprida forskningsfinansiering bland ledande befattningshavare och intressenter från lokala myndigheter och stora företag inom relevanta sektorer.
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/arbetsgivarverket/avtal-och-skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf
är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Om KTH
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-2454". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management Kontakt
Xi Vincent Wang, wangxi@kth.se 0736441433 Jobbnummer
9450525