Postdoktor inom Kärnkraftteknik

Vi söker en postdoktor för att arbeta med utveckling av experimentella metoder för tvåfasflöden.
Vi strävar efter att utveckla en sond för mätning av tomrumsfraktion och hastighet vid prototypiska reaktorförhållanden. Arbetet innefattar utveckling av metoder för att tillverka miniatyrsensorer och använda dessa sensorer i HWAT-anläggningen. HWAT-anläggningen utvecklades för att studera termohydrauliska fenomen som är relevanta för små modulära reaktorer (SMR). Arbetet är en del av ett samarbetsprojekt i Europa och nationellt projekt som stöds av Svensk kärnkraftstillsynsmyndighet (SSM).KvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Doktorsexamen i experimentell kärnteknik, mikromekanik, sol-gel kemi, experimentell termohydraulik.
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Kunskap och erfarenhet av experimentell undersökning av tvåfasflöden, sol-gel-beläggning, mikromekanisk tillverkning, högfrekvent signalbehandling.
- Goda kommunikations- och samarbetsförmåga, förmåga att arbeta i team och självständigt.
- Motivation och engagemang för forskningsarbete är en mycket stark merit.
- Erfarenhet av undervisning är meriterande.
- Medvetenhet om mångfalds- och jämställdhetsfrågor, med särskilt fokus på jämställdhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kort redogörelse för dina akademiska intressen och hur detta projekt relaterar till dina framtida mål, varför du skulle vara den bästa kandidaten att arbeta med projektet max 2 sidor lång.
- Stödbrev, om det finns till hands, eller kontaktuppgifter för 2-3 referenspersoner.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
