Postdoktor i vertebratpaleontologi
2026-02-03
Vill du arbeta med vertebratpaleontologi, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand i vertebratpaleontologi på institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet.
Vid institutionen för organismbiologi bedriver vi undervisning och forskning om evolution, utveckling och funktion på organismnivå. För mer information, se www.iob.uu.se.
Programmet för evolution och utvecklingsbiologi studerar ryggradsdjurens evolution och utvecklingsbiologi, dels separat och dels som interdisciplinär forskning med målet att förstå hur ryggradsdjurens fundamentala byggplan skapades av evolutionen och utvecklades över tid. Vi fokuserar särskilt på den djupaste delen av ryggradsdjurens evolutionsträd, från ryggradsdjurens uppkomst till steget från vatten till land, samt land-ekosystemets utveckling under mesozoikum - den geologiska tidseran då dinosaurierna härskade på jorden.Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Huvuduppgifterna kommer att bestå av att utveckla och tillämpa makroekologisk modellering av terrestriska ekosystem från trias och jura över superkontinenten Pangea för att undersöka utvecklingen av näringsvävsstabilitet och förändringar i olika delar av Pangea under dinosauriernas uppkomst och tidiga utveckling. I din roll som postdoktor deltar du i handledning av doktorander inom ett större projekt om tidiga dinosaurieekosystem. Projektet är en del av det ERC-finansierade projektet "Unravelling early dinosaur success through fossil digestive contents and trophic dynamics (DINO-DIGEST)", tilldelat Martin Qvarnström. Forskaren kommer att arbeta nära huvudforskaren och övriga medlemmar i forskargruppen. Möjligheter kommer även att ges att delta i fältarbete, resa för att studera museisamlingar och presentera arbetet på internationella konferenser.
Projektbeskrivning
De första 30 miljoner åren av dinosauriernas evolution - från deras uppkomst till dominans av terrestra ekosystem - är fortfarande en evolutionär händelse som vi vet oerhört lite om. Tidigare forskning har huvudsakligen fokuserat på att analysera dinosauriers släktskap (fylogeni), medan den ekologiska dynamiken som drev deras framgång är praktiskt taget okänd. Detta projekt syftar till att fylla denna kunskapslucka genom att analysera en nyckelserie av terrestra ekosystem som sträcker sig över trias och tidig jura.
Metod
Som postdoktor kommer du att handleda eller självständigt utföra alla primära mål för projektet, inklusive att: (1) Vidareutveckla och genomföra projektplanen i samråd med gruppledaren; (2) Planera, samla in och bearbeta data; (3) Tolka resultat i relation till centrala forskningsfrågor; (4) Skriva och publicera vetenskapliga artiklar.
Annat fossilt material kommer också att studeras för att skapa en integrerad bild av ekosystemutveckling och paleoekologiska förändringar i trias-ekosystemen i norra Pangea. Dessutom kommer viss fältverksamhet att genomföras för att samla in nya data, och den postdoktorala forskaren kommer även att delta i arbete med icke-destruktiv datortomografi (CT) av några av de viktigaste fossilen.
Kvalifikationskrav
Behörig är den som har doktorsexamen i paleontologi eller motsvarande eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i paletontologi eller motsvarande. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Erfarenhet av paleoekologisk forskning och makroevolutionär modellering är ett krav. Vi ser att du som sökande har mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift. Som sökande bör du ha förmågan att bedriva forskning självständigt, ha en god samarbetsförmåga samt vana att arbeta i en grupp ledd av en ansvarig forskare.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Praktisk erfarenhet av arbete med tomografiska data, mycket god kunskap om sammansättningen av triassiska ekosystem och forskning om tidiga dinosaurieekosystem är meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Martin Qvarnström, email: martin.qvarnstrom@ebc.uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 17 februari 2026, UFV-PA 2026/342.
