Postdoktor i rymdfysik
2025-11-03
Den stora mängden nya satelliter innebär kraftigt ökad risk för kollisioner och kräver noggrann kartläggning av rymdobjekt. Institutet för rymdfysik (IRF) och EISCAT AB ska utveckla signalanalys och experiment för tredimensionella inmätningar av meteoroider och rymdskrot med den nya forskningsradarn EISCAT_3D. Databehandling för rymdobjekt kommer att utvecklas parallellt med databehandling för jonosfärfysik och observationer av norrsken. Projektet kombinerar på ett unikt sätt modellering och analys av radardata.Dina arbetsuppgifter
EISCAT_3D är ett radarsystem för rymd- och atmosfärsforskning som sedan 2017 är under konstruktion i norra Skandinavien. I doktorandprojektet ska tekniskt avancerade metoder utvecklas för att möjliggöra tredimensionella inmätningar av rymdobjekt med EISCAT_3D. EISCAT_3D kommer, när radarsystemet är fullt utbyggt, att kunna baninmäta rymdskrot så små som bara några centimeter i storlek. Omloppsbanor för dessa rymdobjekt kan bestämmas med hjälp av en enda inmätning från EISCAT_3D:s tre mottagarstationer.
IRF kommer att i nära samverkan med EISCAT AB studera:
1) hur den mycket varierande jonosfären på EISCAT_3D:s latitud påverkar baninmätningars kvalitet,
2) hur väl det går att korrigera jonosfärseffekter genom att inmäta rymdobjekt och aktuell elektrontäthet i jonosfären med ett och samma radarexperiment, och
3) hur EISCAT_3D:s antennförstärkning ser ut på antenn-, grupp-, och antennfältnivå.
Databehandling för rymdobjekt utvecklas parallellt med databehandling för jonosfärfysik. Detta möjliggör bättre dataprodukter för båda observationsmetoderna. Projektets målsättning är en väsentligt förbättrad förmåga till inmätning och spårning av rymdobjekt för tillämpningen rymdlägesbild med EISCAT:s radarsystem. De utvecklade metoderna ska beskrivas i expertgranskade publikationer och tillgängliggöras det internationellla forskningssamfundet.
De tre projektmålen ovan möjliggör att du kan genomföra unika forskningsstudier av jordens rymdskrotmiljö samt meteorer.Kvalifikationer
Sökande ska ha avlagt doktorsexamen i rymdfysik, fysik, eller närliggande ämnesområde och ha kvalifikationer som arbetsgivaren bedömer likvärdiga. Du bör ha goda kunskaper i programmering (Python, C++, eller motsvarande). Erfarenhet av signalbehandling, inversa problem, och/eller numeriska beräkningar inom områden relaterade till arbetet är meriterande.
Vi söker dig som vill arbeta i en interkulturell och internationell miljö samt har hög förmåga att arbeta både självständigt och som en del av ett team. God förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska är ett krav. Svenska språkkunskaper är meriterande. Arbetet med radardata från rymdobjekt kan komma att innebära att du behöver genomgå säkerhetsprövning.Anställningsvillkor
Tjänsten är placerad i Kiruna och erbjuds på ett treårskontrakt. Tillträdesdatum så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning. Ansökan ska innehålla ett CV med en publikationslista, ett personligt brev med beskrivning av relevant erfarenhet och kontaktuppgifter till två professionella referenser.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med flexibla arbetstider, upp till sju veckors semester per år, välutvecklad företagshälsovård med friskvårdsaktiviteter, friskvårdsbidrag och tillgång till gym på arbetsplatsen.
Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer på vår arbetsplats. Vi arbetar med integrerad jämställdhet, vilket innebär att jämställdhetsaspekter beaktas i det dagliga arbetet och i alla beslutsprocesser.
Detta är ett heltidsjobb.
Institutet För Rymdfysik
Institutet för rymdfysik
