Postdoktor i proteindesign
2026-01-19
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, intergrativbiologi och infektions- och immunbiologi.
Forskningsmiljön präglas av en modern och avancerad metodik och har en stark internationell profil. MBW är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockhoms universitet med drygt 30 forskningsgrupper och ca 200 anställda, varav cirka 60 är doktorander. Mer information om oss finns på: https://www.su.se/mbw.
Projektbeskrivning
Anställningen kommer att vara knuten till den laboratoriebaserade delen av proteindesign. Detta inkluderar att utvärdera egenskaperna hos designade proteiner och andra biomolekyler som interagerar med proteiner. Dessa proteiner kan t.ex. vara DNA-bindande, binda till andra proteiner eller ha katalytisk förmåga. Det kommer att finnas ett stort fokus på bindning och tillämpning av laboratorietekniker för att utvärdera interaktioner med proteiner med hjälp av tekniker som SPR. Teoretiska kunskaper om proteinbiofysik och moderna beräkningsmetoder är nödvändiga.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
- Självständigt utvärdera proteininteraktioner med användning av affinitetsmetoder som SPR.
- Designa laboratoriearbetsflöden för effektiv analys av kemiska aspekter av proteiner och andra biomolekyler.
- Använda verktyg för maskininlärning för proteindesign och bedöma genererade designer.
- Storskalig dataanalys.
- Uttryck och rening av designade proteinprodukter i olika cellsystem, främst bakterieceller.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
Bedömningsgrunder
Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, såsom:
- surface Plasmon Resonance / andra affinitetsmetoder
- produktion och rening av proteiner
- proteindesign
- visad förmåga att arbeta självständigt
- cellodling
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Upplysningar om anställningen lämnas av dr. Patrick Bryant, mailto:patrick.bryant@su.se
.
Bryant Labhttps://patrickbryantlab.github.io/
Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
