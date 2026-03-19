Postdoktor I Processmetallurgi Wise
Luleå Tekniska Universitet
2026-03-19
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter drygt 2,3 miljarder kronor per år. Vi är mer än 1 800 anställda och har närmare 21 600 studenter.Inom ämnet processmetallurgi vid Luleå tekniska universitet (LTU) söker vi en postdoktor inom hållbar metallåtervinning-hydrometallurgi och cirkulär ekonomi. Postdoktorstjänsten kommer att vara en del av forskningsprojekt som rör hydrometallurgisk bearbetning av kritiska, sällsynta och strategiska metaller från olika resurser.
Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola https://wise-materials.org/research-school/
ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser,forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.
Projektet genomförs i samarbete mellan LTU och Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE), finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Detta samarbete syftar främst till att bedriva materialvetenskaplig forskning i den internationella forskningsfronten för att möjliggöra hållbara teknologier med positiv samhällspåverkan samt att utbilda och utveckla framtida ledare inom samhälle, industri och akademi.
Ämnesbeskrivning
Processmetallurgi omfattar hållbar utvinning av metaller ur primära och sekundära råmaterial baserat på såväl pyrometallurgiska som hydrometallurgiska metoder.
Projektbeskrivning
Projektet är kopplat till hydrometallurgiska metoder för cirkuläret som leder mot hållbarhet inom utvinning och återvinning av sällsynta och strategiska metaller. Som Postdoktor kommer du att spela en central roll för att uppnå forskningsmålen genom att utveckla nya utvinningsvägar och processflöden med integrerade hydrometallurgiska tekniker, samtidigt som koldioxidutsläpp och användning av farliga kemikalier minimeras. Målet är att producera högeffektiva metaller/föreningar av hög renhet som behövs för tillämpningar inom den gröna omställningen. Teknologin och koncepten kommer att ha tillämpningar inom industriell produktion och valideras i pilotskala. Dessutom kommer grundläggande studier att kräva förståelse av massöverföringsfenomen, reaktionskinetik och den påverkande rollen av olika parametrar samt termodynamiken involverad i hydrometallurgiska processer. Avvägning av miljöpåverkan med hjälp av livscykelanalys och bedömning av processens hållbarhet inom cirkulär ekonomi är mycket önskvärt för detta projekt.
Denna rekrytering är kopplad till WISE (https://wise-materials.org/),
finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, vilket utgör den största satsningen någonsin på materialvetenskap i Sverige och som under 10 år kommer att omfatta stora insatser vid landets främsta universitet. Med visionen om en hållbar framtid genom materialvetenskap kommer alla forskare i tidiga skeden som rekryteras till WISE-programmet att ingå i WISE Research School (https://wise-materials.org/research-school/),
ett ambitiöst nationellt program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och industrin.
Vetenskaplig forskning och utbildning. Som Postdoktor förväntas du självständigt utföra experimentellt och teoretiskt arbete inom de specificerade forskningsfrågorna, rapportera resultaten, instruera doktorander, assistera med projektledning och ta ansvar för finansieringsansökningar inom gruppens fokusområden. Forskningen kommer huvudsakligen att utföras vid LTU i Luleå, men experiment/försök med industripartners kan också ingå.Kvalifikationer
För denna tjänst krävs doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom Processmetallurgi, metallåtervinning, kemiteknik, hydrometallurgi eller ett närliggande område.
Kandidaterna förväntas ha god erfarenhet av hydrometallurgiska enhetsoperationer samt erfarenhet av återvinning och återanvändning av primära metaller, särskilt med fokus på kritiska, strategiska och sällsynta jordartsmetaller. Praktisk erfarenhet av uppskalning av hydrometallurgiska processer samt analytiska färdigheter inom XRD, SEM, ICP, FT-IR, NMR med flera är starkt önskvärt. Eftersom fokus ligger på en lågkoldioxid-cirkulär ekonomi för metallåtervinning för industriellt bruk, är förmåga att utvärdera processens hållbarhet med hjälp av livscykelanalys en extra fördel. Sökanden bör ha god publikationslista samt behärska engelska skriftligt och muntligt.
För denna anställning gäller en anställningstid på heltid under två år med möjlighet till förlängning 1 år. Tjänstgöringsort Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta Bitr. professor Sadia Ilyas, (+46)920-49 3905, sadia.ilyas@ltu.seFacklig kontakt
SACO-S Diana Chroneer, (+46)920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, (+46)920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.seSå ansöker du
Vi ser helst att du ansöker om tjänsten via ansökningsknappen nedan, där du bifogar ett personligt brev, CV med kontaktuppgifter till två referenser samt kopior av verifierade examensbevis. Vänligen ange referensnumret nedan i din ansökan. Din ansökan, inklusive examensbevis, ska vara skriven på engelska eller svenska.
Sista dag att ansöka är 17 April 2026
Referensnummer: 2382-2026
