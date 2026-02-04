Postdoktor i nationalekonomi
Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-02-04
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen i Uppsala https://www.
uu.se/institution/nationalekonomiska/ är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med ungefär 100 anställda från ett tiotal länder. Årligen deltar runt 1 000 studenter i någon av våra kurser på grund-, master- och forskarutbildningsnivå. Forskningens fokus ligger på arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi och offentlig ekonomi. Forskare vid institutionen anlitas ofta som experter i offentliga utredningar och i media samt samverkar på många sätt med det omgivande samhället.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Uppgifterna består av forskning, egen och tillsammans med deltagarna, inom ramen för det pågående forskningsprojektet "Makroekonomin och högdimensionell heterogenitet på mikronivån" finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, se information https://www.rj.se/bidrag/2023/makroekonomin-och-hogdimensionell-heterogenitet-pa-mikronivan/.
Vidare ingår undervisning motsvarande högst 20% av anställningen.Kvalifikationer
Doktorsexamen i nationalekonomi eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i nationalekonomi. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Kompetens och erfarenhet relaterade till frågorna inom projektet är meriterande. Särskilt avseende makroekonomiska modeller med heterogena agenter, maskininlärningsalgoritmer, särskilt med avseende på kausal inferens, tillämpad mikroekonometri samt mikrosimuleringsmodeller.
Bedömningen av ansökningar baseras i första hand på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning utifrån vetenskaplig skicklighet. Större vikt läggs vid kvaliteten på varje enskilt vetenskapligt arbete än mängden publikationer.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i två år med möjlighet till förlängning ett år. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Mikael Carlsson, tel: 018/4717140, e-post: mikael.carlsson@nek.uu.se
.Så ansöker du
Ansökan skall innehålla ett personligt brev som tydligt anger kandidatens forskningsintressen, kvalifikationer och relevant erfarenhet (max. 2 A4-sidor), CV, publikationslista, kopia av doktorsexamen, och kontaktuppgifter till tre referenser. Vänligen informera tydligt de eventuella förhållanden (t.ex. föräldraledighet) som är relevanta för bedömningen av din behörighet. Ansökan ska skrivas på engelska.
Välkommen med din ansökan senast den 18 februari 2026, UFV-PA 2026/302.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2026/302". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen Jobbnummer
9721677