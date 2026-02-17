Postdoktor i internationella relationer
Stockholms Universitet
2026-02-17
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer inom Samhällsvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet utlyser anställning som postdoktor.
Institutionen är en dynamisk och stark utbildnings- och forskningsinstitution med ca 70 anställda och ca 500 studenter per läsår. Institutionen strävar efter att vara nationellt ledande och internationellt framstående inom forskning och utbildning. För mer information om institutionen, se https://www.su.se/enheter/institutionen-for-ekonomisk-historia-och-internationella-relationer.
Projektbeskrivning
Protektionistiska policies har blivit alltmer etablerade under det senaste decenniet. Stater har infört en rad subventioner, investeringsregleringar och arbetskraftsmigrationspolicies - åtgärder som kan gynna vissa industrier men som sannolikt begränsar tillväxt och multilateralt ekonomiskt samarbete. Varför vissa medborgare stödjer protektionism som innebär kostnader för dem själva, medan andra inte gör det, är den centrala frågan som det ERC-finansierade projektet "PROTECT - Protectionism in Place: Explaining How Subnational Change Affects Public Support for Protectionism" kommer att undersöka. Projektet kommer att fokusera på effekterna av subnationell ekonomisk, ekologisk och sociokulturell förändring på medborgares stöd för protektionism. För detta ändamål kommer projektet att samla in nya enkätdata och subnationella kontextdata från utvalda västerländska och icke-västerländska länder. Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer att bedriva forskning inom ramen för ERC-projektet "PROTECT - Protectionism in Place: Explaining How Subnational Change Affects Public Support for Protectionism". Du kommer i första hand att arbeta med insamling och analys av nya subnationella data från officiell statistik, meteorologiska reanalyser och satellitdata, samt att vara ansvarig för att utvärdera och kartlägga datan. Du kommer att analysera datat i relation till enkätdata för att undersöka hur lokala omständigheter påverkar attityder gentemot protektionism. Arbetet innefattar metoder såsom maskininlärning och instrumentvariabelanalys, samt tillämpning av en maskininlärningsbaserad vidareutveckling av den standardmässiga difference-in-differences (DiD)-metoden för att utvärdera policy i relation till allmän opinionen. God kunskap i maskininlärningsmetoder, programmering i Python samt kännedom om neurala nätverk anses därför vara viktiga meriter. Du blir en del av en samarbetande forskargrupp som arbetar med kvantitativ forskning om hur lokala omständigheter påverkar attityder gentemot protektionism. Utöver forskningen förväntas postdoktorn delta på Högre seminariet i internationella relationer vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
Bedömningsgrunder
Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker kandidater med en bakgrund i eller dokumenterade meriter inom områden relevanta för internationella relationer. Vi är särskilt intresserade av sökande med goda kunskaper i maskininlärning, programmeringsspråk såsom Python, samt en gedigen förståelse för neurala nätverk. Meriterande är även förmåga att arbeta i en internationell forskargrupp. Kandidaten ska ha goda färdigheter i akademiskt skriven engelska.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse, med företräde för start i juni 2026.
Vi erbjuder
Upplysningar om anställningen lämnas av Lisa Dellmuth, mailto:lisa.dellmuth@su.se
, professor och co-director av Stockholms centrum för globalt samarbete (SCGG), eller prefekt Johan Svanberg, e-post: mailto:johan.svanberg@su.se
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
