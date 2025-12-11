Postdoktor i fordonssystem
Linköpings universitet / Elektronikjobb / Linköping Visa alla elektronikjobb i Linköping
2025-12-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en postdoktor till Avdelningen för fordonssystem vid Institutionen för Systemteknik (ISY). Tjänsten fokuserar på att analysera hur bygglogistiksystem påverkas av ökad elektrifieringsgrad i använda fordon och maskiner.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta inom flera olika systemnivåer inom området elektrifierade bygglogistiksystem, exempelvis fordonsperspektivet genom att simulera räckvidd eller stilleståndstid för laddning, men även hur kravet på eltillförsel till både byggplatser och laddplatser påverkas av olika systemlösningar. Metoder som kommer användas är dataanalys, modellering, simulering och optimering.
Forskningen görs som en del i ett större projekt där även forskning inom aktionsforskning och kvalitativa analyser ingår. Forskningen sker i nära interaktion med företag, bland annat Volvo Construction Equipment. I dina arbetsuppgifter ingår det därför att, utöver att forska och publicera inom ditt forskningsområde, även kommunicera och interagera med andra aktörer i syfte att sätta forskningen som en del i det större systemperspektivet.
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Vi söker dig som har en doktorsexamen i elektroteknik, teknisk fysik, maskinteknik eller liknande. Det är meriterande om du har erfarenhet av elkraftsystem, logistiksystem och fordonsmodellering, samt fysikalisk modellering och optimering.
Du är tydlig i din kommunikation med andra och du har god förmåga att formulera dig på engelska, både muntligt och skriftligt. Du ska även ha förmågan att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål. Vi ser också att du är strukturerad och kan planera, prioritera och genomföra dina arbetsuppgifter på ett systematiskt sätt. Tjänsten kräver även hög analytisk förmåga, en förmåga att identifiera och lösa problem på ett effektivt sätt, samt kunna se och förstå sammanhang och hur olika delar av systemet påverkar varandra.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på Avdelningen för fordonssystem vid ISY. Avdelningen bedriver forskning samt grund- och forskarutbildning inom autonoma system, elektrifiering, batterisystem, diagnostik och prognostik, samt modellering och styrning av fordonsfunktioner. Läs mer här: https://liu.se/organisation/liu/isy/fs.
För att läsa mer om ISY, gå in på: https://liu.se/artikel/lediga-tjanster-pa-isy.
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde 1 mars 2026 eller enligt överenskommelse.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 7 januari, 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Månadslön enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
HR-samordnare
Karin Blomdahl karin.blomdahl@liu.se Jobbnummer
9638723