Plutonchefer till flygunderhållsenheten F 21
2025-10-06
Har du teknisk kompetens och vill leda en organisation längst fram i utvecklingen? Norrbottens flygflottilj söker nu Plutonchefer till Flygunderhållskompanierna.
Om enheten
3. Flygunderhållsenheten är den enhet som sköter förebyggande och avhjälpande underhåll på våra Gripenflygplan, samt all den underhållsutrustning som hör till flygplanen. Vi sköter även driften av Gripensystemet med klargöring och beredskapshållning. Våra uppgifter är främst riktade nationellt, men även internationella uppdrag förekommer. Flygunderhållsenheten består av en enhetsledning, två flygunderhållskompanier samt en flygverkstad. Varje flygunderhållskompani indelas i en kompaniledning samt tre plutoner. Kompaniets personal består av officerare, specialistofficerare, civila och soldater.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som plutonchef på ett flygunderhållskompani har du ett nära samarbete med kompaniledningen för att leda och inrikta verksamheten på plutonen. Detta innebär att du tar ett stort ansvar inom planering, genomförande samt utvärdering av verksamhet. Verksamheten består i huvudsak av daglig flygtidsproduktion till stridsflygdivisionerna, värnpliktsutbildning, övningar samt skarpa uppgifter. Som plutonchef har du personalansvar över plutonens personal samt även verksamhets- och arbetsmiljöansvar.
• Godkänd officersutbildning (OP/SOU)
• Du hanterar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift.
Dina personliga egenskaper
Tempot på ett Flygunderhållskompani är högt och förbandet har ständigt hög beredskap, därför krävs det att du är flexibel, utövar ett utvecklande ledarskap samt klarar av att hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastning utan att tappa fokus. Tjänsten kräver en god samarbetsförmåga, hög initiativförmåga likväl som förmåga till självständigt arbete. Det är en fördel om du har kunskap och erfarenhet om teknisk tjänst i Försvarsmakten. Beroende på din utbildningsstatus och erfarenhet kan kompletterande utbildning bli nödvändig. Utbildningen kan ske på annan plats. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande:
• Genomfört officersprogrammet med militärteknisk inriktning Flygvapnet.
• Erfarenhet av personalansvar.
• Erfarenhet av teknisk tjänst inom Flygvapnet.
• Erfarenhet av teknisk tjänst inom Försvarsmakten.
• Körkort C/CE, hjullastare, motorredskap.
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Luleå
Militär befattning OF 1-2 eller SO 6-7
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Chef Fu-Komp Johan Engman
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Sara Åkerlund
Fackliga företrädare
OFR-O, OFR-S, SACO, SEKO
Samtliga nås genom F 21 telefonväxel, 0920-23 40 00.
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-10. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:
• Kontroll av luftrummet.
• Mark- och sjömålsbekämpning.
• Underrättelseinhämtning.
• Luftburen transport.
• Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.
F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
