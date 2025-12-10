Plutonchef Logistikpluton F 21
2025-12-10
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Plutonchef Logistikpluton F21
Är du ansvarsfull, initiativtagande och trivs med varierande arbetsuppgifter? Vill du vara med och bidra till den luftoperativa effekten vid Sveriges nordligaste flygflottilj? I så fall har vi en plats för dig! Logistikledningskompaniet söker nu en plutonchef till Logistikpluton!
Om enheten
Logistikledningskompaniet är ett kompani ingående i basbataljonen vid Norrbottens Flygflottilj F 21 i Luleå. Kompaniet har som huvuduppgift att stödja förbandet med logistik och ledningsförmåga vid både F 21 och förbandets sidobaser. Kompaniet utbildar även värnpliktiga inom dessa funktioner.
Kompaniet befinner sig i en expansiv utvecklingsfas och består idag av tre plutoner: Logistikpluton, Ledningspluton och Sjukvårdspluton. En fjärde enhet, Trosspluton, är också för närvarande under uppbyggnad.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som plutonchef för Logistikpluton är du chef med personalansvar och har ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och utbilda plutonen. Eftersom alla plutoner inom kompaniet utbildar värnpliktiga, är en central del av din roll att tillsammans med din ställföreträdande chef säkerställa en högkvalitativ utbildning inom plutonens funktionsområden: terminaltjänst, transporttjänst och reparationstjänst.
Publiceringsdatum2025-12-10Kvalifikationer
• OF 1 eller OR 6-7
• Körkort B
• God datorvana (Office, Outlook)
• God administrativ förmåga
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska Dina personliga egenskaper
Som person är du noggrann, strukturerad och har god analytisk förmåga. Du är lösningsorienterad, resultatinriktad och har förmågan att kunna arbeta med en stor mängd olika uppgifter parallellt. Du har förmåga att skapa goda relationer, är serviceinriktad och trivs med att arbeta tillsammans med andra. För att trivas ska du tycka om att arbeta i en föränderlig miljö där uppgifter och ansvar kan komma att få olika fokus. Vi ser det som en självklarhet att du kan delta i och leda verksamhet - oavsett det är värnpliktsutbildning, övning eller annan verksamhet. Du behöver inte ha bakgrund inom logistik men du måste besitta en vilja att lära dig för att trivas i rollen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Tidigare arbete på plutonsnivå
• Erfarenhet av värnpliktsutbildning
• Erfarenhet av förplägnadstjänst
• Erfarenhet av drivmedelstjänst
• Erfarenhet av PRIO/SAP
• Militära förarbevis
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Luleå
Militär befattning
Resor inom tjänsten förekommer.
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Ytterligare upplysningar om befattningen lämnas av Therese Hartmann.
Information om rekryteringsprocessen
För frågor angående rekryteringsprocessen är du välkommen att ringa Anton Eliasson.
Fackliga företrädare
OFR-S, SEKO, SACO och OFR-O
Samtliga nås genom F 21 växel, telefonnummer 0920-23 40 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-26. I ansökningsbrevet beskriver du varför du söker denna befattning. I ditt CV skall det finnas en sammanställning över din utbildning samt övriga meriter, samtliga intyg sätts som bilagor längst bak i ansökan.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:
• Kontroll av luftrummet.
• Mark- och sjömålsbekämpning.
• Underrättelseinhämtning.
• Luftburen transport.
• Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.
F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
