Plockare av skogsbär
2026-03-06
, Härjedalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
, Olofström
Vi söker personer med erfarenhet av bärplockning för arbete med insamling av vilda skogsbär.
Antal Platser: 450 personer
Publicering
sdatum
2026-03-06
Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du huvudsakligen att:
Lokalisera områden med vildväxande bär och plocka dem
Transportera och lämna in bären till angiven uppsamlingsplats där de vägs och registreras
Arbetsplats: Norra och mellesta SverigeKvalifikationer
Grundkrav
God fysisk hälsa och förmåga att utföra fysiskt krävande arbete under längre perioder
Erfarenhet av bärplockning
Grundläggande färdigheter i kartläsning samt förmåga att orientera sig i skog och natur
Meriterande
B-körkort alternativ internationellt körkort
Anställningsvillkor
Anställningsform: Säsongsanställning / tidsbegränsad anställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Lön: Enligt gällande kollektivavtal
Arbetstid: Enligt fastställt schema
Period: 14 juli - 12 oktober
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Via email
E-post: osav.aktiebolag@gmail.com Arbetsgivarens referens
