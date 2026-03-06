Plockare av skogsbär

Vi söker personer med erfarenhet av bärplockning för arbete med insamling av vilda skogsbär.
Antal Platser: 450 personer

Publiceringsdatum
2026-03-06

Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du huvudsakligen att:
Lokalisera områden med vildväxande bär och plocka dem
Transportera och lämna in bären till angiven uppsamlingsplats där de vägs och registreras

Arbetsplats: Norra och mellesta Sverige

Kvalifikationer
Grundkrav
God fysisk hälsa och förmåga att utföra fysiskt krävande arbete under längre perioder
Erfarenhet av bärplockning
Grundläggande färdigheter i kartläsning samt förmåga att orientera sig i skog och natur

Meriterande
B-körkort alternativ internationellt körkort

Anställningsvillkor
Anställningsform: Säsongsanställning / tidsbegränsad anställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Lön: Enligt gällande kollektivavtal
Arbetstid: Enligt fastställt schema
Period: 14 juli - 12 oktober

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Via email
E-post: osav.aktiebolag@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Plockare av skogsbär".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Oscar Systemic Attribute Value AB (org.nr 559273-7257)

Arbetsplats
Älvdalen

Jobbnummer
9782258

