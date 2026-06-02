PLC Automation Engineer
m for solutions Holding AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2026-06-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos m for solutions Holding AB i Malmö
Trivs du i en konsultroll där du får kombinera teknik, problemlösning och nära samarbete med kunder? Nu söker vi efter PLC Automation Engineers till flera av våra kunder runt om Malmö & Lund.
👉 Vem är vi?
m4 drivs av ambitionen att vara en långsiktig och attraktiv arbetsgivare för konsulter inom IT och teknik. Sedan 2025 är vi en del av ICT Nordics, vilket ger oss en stabil plattform med resurser och nätverk från en större koncern, samtidigt som vi behåller det mindre bolagets närhet och personliga arbetssätt.
Vi värdesätter att du som konsult har inflytande över hur och när du arbetar. Hos oss kombineras frihet och ansvar med uppdrag där du kan göra verklig skillnad. Vi lägger stor vikt vid att förstå vad som är viktigt för dig. Vi värdesätter din utveckling, din tekniska inriktning och din vardag, och anpassar samarbetet därefter.
🚀 Din roll
Som konsult hos oss får du möjlighet att arbeta i varierande och tekniskt utmanande uppdrag inom industriell automation. Du blir en viktig del i utvecklingen av framtidens produktions- och processlösningar, där du bidrar med din kompetens genom hela projektcykeln.
Våra uppdrag kan omfatta utveckling av nya system såväl som vidareutveckling och optimering av befintliga anläggningar.
Exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma:
PLC-programmering och systemutveckling
Utveckling och anpassning av HMI-lösningar
Systemdesign och teknisk analys
Testning, verifiering och driftsättning
Felsökning och teknisk support
Teknisk dokumentation
Utbildning och kunskapsöverföring till slutanvändare
Samarbete i tvärfunktionella projektteam
🎯 Vem är du?
Vi tror att du är en nyfiken och engagerad person som drivs av att utvecklas och lära dig nya saker. Du trivs i en miljö där tempot stundtals är högt och där du får lösa komplexa tekniska utmaningar tillsammans med andra.
Som konsult är du kommunikativ, professionell och har lätt för att skapa förtroende hos både kunder och kollegor. Du uppskattar samarbete, tar ansvar för dina leveranser och bidrar med ett positivt driv i teamet.
Vi söker dig som har
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom automation eller motsvarande område
Erfarenhet av automationsutveckling genom hela utvecklingsprocessen. Från dokumentation och utveckling till test och driftsättning
Erfarenhet av PLC-programmering
Erfarenhet från större industriföretag eller komplexa tekniska miljöer
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från livsmedels- eller processindustrin
Kunskap inom Rockwell
Erfarenhet av Eplan
Erfarenhet av Aveva InTouch
🌍 Varför m4?
Hos oss får du det bästa av två världar. Vi erbjuder känslan och personligheten hos det lilla bolaget, kombinerat med det stora bolagets resurser och professionalism. Du får möjlighet att arbeta i miljöer där arkitektur, standarder och systemansvar är centrala, tillsammans med kollegor som uppskattar strukturerad systemdesign och hållbara lösningar.
Du erbjuds en fast anställning med konkurrenskraftiga villkor och möjlighet att påverka både uppdrag och teknisk inriktning. Du får arbeta i projekt där din kompetens gör skillnad och blir en del av ett nätverk av erfarna specialister.
Är du intresserad av att höra mer?
Då är det bara att skicka in ditt CV eller din LinkedIn-profil, så tar vi kontakt med dig så snart som möjligt! Vi ser fram emot att höra från just dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7835369-2030601". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare m for solutions Holding AB
(org.nr 559540-9235), https://connect.m4.nu
Kungsgatan 6 (visa karta
)
211 49 MALMÖ Arbetsplats
ICT m4 Jobbnummer
9941665