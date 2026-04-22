Plattform/Linux ingenjör
2026-04-22
Publiceringsdatum2026-04-22
Kunden är verksam inom försvarsindustrin och utvecklar avancerade system där driftsäkerhet och robust arkitektur är centralt. Plattformsteamet har en viktig roll eftersom deras Linux-baserade plattform utgör fundamentet för hela utvecklingsorganisationen och gör det möjligt för applikationsteamen att leverera stabil och säker funktionalitet.
Här arbetar man i en tekniskt komplex miljö där systemet är stort, sammanlänkat och kräver nyfikenhet och vilja att förstå helheten. Samarbete är en naturlig del av kulturen, och plattformsteamet har täta kontakter med applikationsutvecklare, integratörer och andra specialistfunktioner. Det skapar både variation i vardagen och goda möjligheter att lära sig mycket om systemets alla delar.Om tjänsten
Teamet ansvarar för en Linux-baserad plattform som utgör grunden för samtliga applikationsteam, och rollen innebär att säkerställa att den underliggande Linux-miljön fungerar stabilt, säkert och effektivt.
Arbetet omfattar utveckling av verktyg, script och funktioner som stärker plattformens stabilitet och användbarhet. Utvecklingen sker nära operativsystemet och container-miljön, främst i Python och Go, och ibland i Bash eller Perl. Plattformen tillhandahåller grundfunktioner som runtime-image, installation, uppstart, logghantering, patchning och uppgraderingar.
Rollen är en kombination av mjukvaruutveckling och systemadministration. Du arbetar brett - från Linux-optimering och containerteknik till felsökning, förbättringar och infrastrukturrelaterade uppgifter. Arbetet är teambaserat, och teamet strävar efter att sprida kompetens och stötta varandra i både planerat och oplanerat arbete.
Just nu ligger fokus på felrättning och förbättring av befintlig plattform, där arbetsdagen kan innehålla snabba ärenden som kommer in från sidan. Begäran hanteras genom bedömning, prioritering och planering i backlogg av produktägare och scrum master.
Din kompetens
Bred Linux-kompetens och erfarenhet av containers.
Programmeringserfarenhet i Python samt grundläggande kunskaper i Go och Bash.
Erfarenhet av att arbeta systemnära och optimera Linux-miljöer.
Stort intresse för Linux, gärna också på fritiden.
engelska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av att sätta upp nätverk i IT miljöer.
Svenska i tal och skriftÖvrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Stockholm, Solna
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri.
