Plåtslagare Kalmar

2026-03-02
Bergkvaras verksamhet kännetecknas av närhet, mänsklighet och handlingskraft. Det kollektiva resandet utvecklas snabbt med ett stort fokus på hållbarhet och teknisk utveckling. Vi är med och driver den utvecklingen.
Vill du bli en viktig del av vårt plåt- och lackteam och arbeta i en miljö med stort fokus på kvalitet och utveckling?

Arbetsuppgifter
Som plåtslagare/lackerare arbetar du med allt från byte av plåtsektioner och reparation av skador till lackering. Vid skador på rutor hanterar du även byte eller reparation. Tjänsten är förlagd till kvällstid, och arbetet planeras tillsammans med verkstadschef och koordinator, vilket ger dig goda möjligheter att påverka din vardag och utveckling.
Alla medarbetare får en gedigen introduktion och löpande samtal med närmaste chef om utvecklingsmöjligheter. Vi vill ge de bästa förutsättningarna för att både du och verksamheten ska växa.
Stolthet i arbetet är en självklarhet hos oss. För att trivas i rollen behöver du vara noggrann, fokuserad, flexibel och ha god samarbetsförmåga. Du arbetar tryggt och självständigt under eget ansvar och värdesätter ordning och reda säkerheten kommer alltid först.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Erfarenhet från fordonsbranschen, gärna inom plåt och lack
* B-körkort
* God datorvana
Meriterande:
* Mekanisk kunskap
* Fordonsteknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande erfarenhet
* Engelska
Låter tjänsten intressant är du varmt välkommen att höra av dig. Ansökningar behandlas löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Bergkvara är en av de största aktörerna inom den svenska kollektivtrafiken. Vi bedriver busstrafik och spårburen trafik inom upphandlad kollektivtrafik samt skoltrafik och kommersiell linje- och beställningstrafik med buss. I vår verksamhet ryms även all typ av fordonsservice för tunga nyttofordon. Koncernen är etablerad på ett 40-tal orter runt om i Sverige, har drygt 2000 medarbetare och omsätter ca 2,5 mdkr. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Heltid

Arbetsgivare
Bergkvara Group AB
Verkstadschef
Markus Persson markus.persson@bergkvara.se +46 76 76 29 937 Jobbnummer
