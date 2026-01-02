Platschef till framgångsrikt anläggningsföretag!
Sibe Construction AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-01-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sibe Construction AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Tjörn
eller i hela Sverige
Platschef inom anläggning - Göteborg
Är du platschefen som vill leda spännande anläggningsprojekt i Göteborg - med frihet, ansvar och stora utvecklingsmöjligheter? Då kan detta vara nästa steg i din karriär!Publiceringsdatum2026-01-02Om företaget
Vi är ett växande och framgångsrikt anläggningsföretag som ligger i framkant när det gäller att skapa hållbara och effektiva lösningar inom mark- och anläggningsbranschen. Med kvalitet, innovation och engagemang som ledstjärnor har vi byggt upp ett starkt rykte och en stabil position på marknaden. Nu söker vi en driven och erfaren platschef som vill vara en nyckelperson i vår fortsatta tillväxtresa och leda våra projekt i Göteborg med framgång och stolthet.
Affärsfokus
Vår ambition är att vara en pålitlig partner som levererar resultat utöver det vanliga. Som platschef kommer du att spela en central roll i att säkerställa att projekten drivs effektivt, lönsamt och med högsta kvalitet - från start till mål. Du blir en viktig del av vår utveckling och får utrymme att påverka både projektens och företagets framtida riktning.Bakgrund
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet inom anläggningsbranschen och som trivs i en ledande roll. Du har din bakgrund inom mark och har några års erfarenhet av en roll som platschef. Ditt driv kommer värdesättas högt. Du har arbetat med projektledning, planering, ekonomi och personal - och har en naturlig förmåga att skapa struktur, engagemang och laganda. Erfarenhet av att driva komplexa projekt där kvalitet och kundnöjdhet står i fokus är meriterande.
Ledarskap och kultur
Vi tror på ett ledarskap som bygger på öppenhet, delaktighet och förtroende. Hos oss får du leda genom att inspirera och engagera. Du är prestigelös, lösningsorienterad och trivs med att samarbeta tätt med både medarbetare, beställare och andra samarbetspartners. Här värdesätter vi att man hjälper varandra framåt och firar framgångar tillsammans.
Varför välja oss?
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk organisation med korta beslutsvägar, stor frihet och tydliga mål. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor, en av marknadens bästa bonus system, utvecklingsmöjligheter och chansen att påverka företagets framtid. Här blir du en del av ett sammansvetsat team som brinner för att bygga långsiktigt - både i marken och mellan människor.
Intresserad?
Vill du ta nästa steg i din karriär och vara med och forma framtidens anläggningsprojekt i Göteborg? Då vill vi gärna höra från dig!
Kontakta Jimmy Eriksson på Sibe Construction
Telefon: 0706-691988
E-postadress: jimmy@sibeconstruction.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sibe Construction AB
(org.nr 559474-0754) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Charlotte Ramstedt charlotte@sibeconstruction.se Jobbnummer
9667112