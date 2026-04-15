Platschef, Söderhamn
2026-04-15
Är du en engagerad ledare som har ett intresse för teknik och en känsla för service? Vill du arbeta på ett globalt familjeföretag där du får vara med och utveckla vår verksamhet? Då kan det vara dig vi söker som ny platschef i Söderhamn!
Vad innebär tjänsten?
Då vår nuvarande platschef har fått en ny möjlighet internt hos oss söker vi nu en ersättare! Som platschef ansvarar du för filialen och dess personal, samt för att styra och planera verksamheten för att nå uppsatta budgetmål. Med ett strategiskt, engagerat och tydligt ledarskap är ditt uppdrag att fortsätta utveckla filialen framåt. Du bidrar till att verksamheten förändras i takt med våra kunders önskemål och krav. Till din hjälp har du två butikssäljare och en servicetekniker och tillsammans arbetar ni för att på ett professionellt och ödmjukt sätt finna den bästa lösningen för varje enskild kund.
Du kommer att ha kontakt med såväl nya som befintliga kunder, med fokus på att skapa nya affärsmöjligheter i Söderhamn med omnejd. Du kommer mestadels att befinna dig på plats i butiken och driva det dagliga arbetet, men även delta på mässor och event.
Du rapporterar till distriktschef och erbjuds ett omväxlande arbete med mycket kundkontakt. Hydroscand erbjuder även goda möjligheter till utveckling genom både interna och externa utbildningar.
Vi erbjuder
En rolig och varierande arbetsmiljö med en familjär känsla där vi hjälps åt. Vi på Hydroscand värnar om våra medarbetare och erbjuder både interna och externa utbildningar. Som ny medarbetare på Hydroscand får du alltid en tydlig introduktionsplan och blir tilldelad en mentor, allt för att säkerställa att du får en så bra upplärning som möjligt.
Hos oss får du ett arbete med mycket kundkontakt och goda utvecklingsmöjligheter, på ett svenskt familjeföretag som är verksamt i 20 länder globalt.
Vem är du? Du bör ha ett tekniskt intresse, en känsla för service och goda ledaregenskaper. Du bör även vara lösningsorienterad, handlingskraftig och ha en affärsmässig inställning.
Vi förutsätter att du är målinriktad, har erfarenhet av ledarskap samt att du är drivande och kreativ. Vi ser gärna att du har kännedom kring lokala företag och industrier.
Du bör ha förmågan att överblicka helheten samt skapa ett gott arbetsklimat, med förmågan att engagera andra. Att alltid sätta kunden i fokus ser vi som en självklarhet.
Hydroscand arbetar aktivt för att främja mångfald i alla led och strävar efter en jämnare könsfördelning inom företaget. Därför uppmuntrar vi en mångfald av sökande till alla våra tjänster.
Är du intresserad? För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Kristofer Halvorsen (distriktschef) på telefon: 026-10 36 97
Sista ansökningsdag är den 18 maj 2026 men urval sker löpande, dröj därför inte med din ansökan. OBS! Ansökning sker via vår karriärsida (ansökning via e-post undanbedes).
Vi avböjer, vänligt men bestämt, kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
För mer företagsinformation, vänligen besök hydroscand.se
Sista dag att ansöka är 2026-10-12
Detta är ett heltidsjobb.
Hydroscand AB
https://careers.hydroscand.se
Blötängsvägen 14 (visa karta
)
826 40 SÖDERHAMN
Hydroscand Sverige
9857080