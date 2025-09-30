Platschef
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
Publiceringsdatum2025-09-30
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en driven och ansvarstagande Platschef till ett spännande företag inom byggbranschen som är specialiserad på större fastigheter inom logistik och industri! I denna roll kommer du att ha ett övergripande ansvar för att leda och driva projekt framåt. Du spelar en nyckelroll på byggarbetsplatsen och ansvarar för att koordinera både personal och underentreprenörer.
Som Platschef är du ansvarig för att säkerställa att det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen fortlöper enligt plan. Du ser till att projekten levereras i enlighet med kundens krav, kontrakt och tidsplan. Du har också en viktig uppgift i att skapa och upprätthålla en säker arbetsmiljö, för att främja ett produktivt och tryggt arbetsklimat.
Rollen innebär mycket resande till olika projekt, främst i södra Sverige. Tjänsten är inledningsvis ett konsultuppdrag med chans till övertag av kund.
Ansvarsområden
Leda och samordna det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen
Ansvara för tidsplanering, resursfördelning och arbetsmiljö
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande regelverk och kvalitetskrav
Ha en nära dialog med beställare, underentreprenörer och andra samarbetspartners
Följa upp ekonomi och rapportera projektstatusKvalifikationer
Har erfarenhet av att arbeta som platschef inom byggbranschen.
Har goda kunskaper i entreprenadjuridik.
Innehar B-körkort.
Flytande svenska i tal och skrift.
Möjlighet att bo borta under veckorna.
Tidigare vana av en resande tjänst är meriterande.Dina personliga egenskaper
Förmåga att leda och engagera medarbetare samt skapa ett bra samarbetsklimat på arbetsplatsen.
Ett strukturerat arbetssätt, med förmåga att hantera flera parallella uppgifter och leverera enligt tidsplaner och budget.
Engagemang för säkerhet, kvalitet och hållbarhet på arbetsplatsen.Om företaget
