Plasterer - Arttebygg AB - Grovarbetarjobb i Malmö

Arttebygg AB / Grovarbetarjobb / Malmö2021-04-06We are a fast growing company, we build respecting the environment and world of tomorrow. Our goal is to promote and disseminate a new and constantly updated green culture in the building industry. Our employees are experts on using green materials, we collaborate closely with Kerakoll, one of the biggest Green building companies in the world.We are searching for two new employees to join our team as soon as possible.You have a good knowledge and experience in the construction industry, minimum 5 years of experienceWe use just Kerakoll products and for this we need someone that have worked with this productsYou are a motivated person and willing to learn new thingsYou are able to work alone and in a teamYou are willing to travel at least 25 days a yearYou must speak fluently italian, albanian and english, driving licence BDon't hesitate to send your CV and cover letter at email arttebygg@gmail.com Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-06-30Arttebygg ABBokallen 421836 Bunkeflostrand5674677