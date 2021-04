Planning Turnaround & Store Room Manager - Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB - Byggjobb i Stenungsund

Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB / Byggjobb / Stenungsund2021-04-14Nouryon Site Stenungsund utvecklar, producerar och levererar viktiga specialkemikalier med ledande marknadspositioner och globala varumärken. Vi ser till att industrier över hela världen kan producera med kvalitativa ingredienser, kemiska intermediärer och prestandakemikalier, såsom etylenaminer, tensider och andra ytaktiva ämnen.Vi erbjuder innovativa och hållbara produkter och teknik som ofta används av kunder i en mängd olika industriella applikationer.Vi är 250 anställda och ca 50 konsulter på siten i Stenungsund.Nouryon arbetar med standardiseringar och förbättringar vilket säkerställer standardiserade processer över hela världen och en kontinuerlig förbättringskultur.Site Stenungsund är en multisite på en tillväxtresa som nu satsar inom projekt och underhåll. Som en del i vår underhållsstrategi har vi tagit över större delen av underhållstjänsterna i egen regi och vår underhållsavdelning växer till över 55 personer.Vi söker dig med underhålls-, teknik- och projektkompetens som vill vara med och utveckla vår site i Stenungsund. Vi erbjuder givande och utmanande arbetsuppgifter i en stimulerande miljö med framtidsanda.Planering, förråd och stopp chefVill du leda en grupp och även operativt ha huvudansvar för vår Planering och förrådsavdelning?Vill du projektleda sitens årliga TA?Vill du vara en förebild i vårt säkerhets- och förbättringsarbete?Vi söker nu en Planering, förråd och stopp chef. Teamet är delvis under uppbyggnad där du är en viktig del i att forma uppdraget och fortsätta utveckla och forma arbetsprocesserna.2021-04-14Syftet med befattningen är att leda arbetsgruppen och avdelningen samt projektleda sitens årliga underhållsstopp. Som chef skall du leda och samordna alla avdelningens uppdrag så att de kan utföras på bästa möjliga sätt avseende HSE, kvalitet och effektivitet. Du har budget- och personalansvar för avdelningen.Exempel på arbetsuppgifter:Ta fram och löpande förbättra och säkra visuella och effektiva arbetsprocesser för dina medarbetare.Arbeta för att verksamheten bedrivs mot fastställda mål.Kommunicera mål, göra delmål och handlingsplaner tillsammans med egen personal och följa upp mål med personal.Coacha och utveckla personalen, se till att avdelningen levererar resultat och stödja överenskomna utvecklingsbehov hos personalen.Ansvara för att i god tid upprätta underhållsplaner utifrån de lagda planerna och aktivitetslistor som förankras med berörda funktioner.Ansvar för sitens underhållsstopp med ca 400 medverkande personer.Budgetansvaret för sitens TA i rollen som Project ManagerSamordning av stoppjobb och andra jobb med driften, gatekeeper, planerare/beredare på underhåll.Balansera behovet av daglig effektivitet mot långsiktig planering för exempelvis underhållsstoppen genom ett strukturerat och systematiskt arbetssätt.Verka för att leverantörer arbetar på ett säkert och riskmedvetet sätt där säkerhet är högt upp på Nouryons agenda.Genomföra riskanalyser, för att förebygga farliga händelser, i samband med genomförande av tillverkning och underhåll.Aktivt delta i och driva säkerhetsarbetet inom siten.Aktivt delta i och driva förbättringsarbete inom underhåll och internt på sitenVara med och utveckla standardiserade arbetsprocesser inom UnderhållVad kan vi erbjuda dig?Vi erbjuder ett stimulerande arbete i en global miljö med stora utvecklingsmöjligheter. Du arbetar med utmanande arbetsuppgifter i en prestigelös kultur med högt engagemang.Genom att arbeta hos Nouryon kommer du även att hjälpa oss att nå vår vision - att bli förstahandsvalet för kunder, aktieägare och medarbetare över hela världen.Vem är du?Du har en gedigen bakgrund inom underhåll samt erfarenhet av säkerhetsarbete. Du har en teknisk utbildning och bred kompetens med profilering inom el/instrument eller mek/svets.Personlig lämplighet är mycket viktigt i denna tjänst då det ställs mycket höga krav på förmåga att planera, koordinera och kommunicera för att nå resultat. Naturligtvis är du en stark ledare som uppskattar kraften i lagarbete samt individuella prestationer. Du är säker på din egen kompetens och har en stark drivkraft att leverera resultat med en hög kvalitet samtidigt som säkerheten upprätthålls. Du har god kommunikationsförmåga och förmåga att tydligt ange riktningen samt skapa vinnande lag och bygga ditt eget nätverk. Stämmer detta in på dig? Då ser vi fram emot din ansökan!Ytterligare informationDetta är en tillsvidareanställning på heltid, med placering i Stenungsund. Ansök via vårt rekryteringsverktyg med cv och personligt brev. Vi tar inte emot ansökningar via mail.För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Maintenance manager Kjell Siggelin tel 073-3855049 eller HR Ann-Kristin Wennergren 0703-88 00 00.För fackliga frågor, vänligen kontakta:Sveriges Ingenjörer, Anna-Lena Palm +46 303 851 13Unionen, Thomas NIlsson +46 734 30 98 74IF Metall, Annika Josefson +46 303 854 96Mer om företagetBranscher världen över är beroende av vår viktiga kemi inom tillverkningen av vardagliga produkter som papper, plast, byggmaterial och personliga hygienartiklar. Med utgångspunkt i våra anställdas engagemang och vårt gemensamma engagemang för säkerhet, hållbarhet och öppen innovation har vi etablerat en världsklass verksamhet och byggt starka partnerskap med våra kunder. Vi arbetar i över 80 länder runt om i världen och vår portfölj av branschledande varumärken.Film: Nouryon your partner in essential Chemistry for a sustainable future