Planhandläggare
2026-01-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en planhandläggare/ärendehandläggare som vill arbeta med remisser och ärenden kopplade till samhällsplanering och tillståndsprocesser. Du hanterar inkommande remisser från exempelvis myndigheter, nätägare och andra aktörer och samordnar remissvar inom ramen för relevant lagstiftning. Remisserna kan avse bland annat vägplaner, naturreservat och andra områdesskydd, etablering av sol- och vindkraft, batterilager samt samråd kopplat till koncessionsansökningar. Rollen innebär att bevaka verksamhetens intressen och bidra till att skapa goda förutsättningar för utbyggnad och reinvestering av transmissionsnät och tillhörande anläggningar.
Du blir en del av ett team med flera funktioner inom samhällsplanering, med många interna och externa kontaktytor och ett tydligt fokus på effektiv handläggning och kortare ledtider.
ArbetsuppgifterHandlägga och samordna inkommande remisser och ärenden från externa aktörer.
Ta fram och sammanställa remissvar enligt gällande lagstiftning, exempelvis Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Ellagen och Väglagen.
Bevaka verksamhetens intressen i samråd och remissprocesser kopplade till infrastruktur och elnät.
Samarbeta med interna specialister och samordna input för att säkerställa tydliga och välgrundade remissvar.
Bidra till att effektivisera arbetssätt och handläggningsprocesser i syfte att minska ledtider.
Delta i verksamhetsutveckling inom enheten.
KravErfarenhet av ärende- och/eller remisshantering kopplat till samhällsplanering eller tillståndsprocesser.
Förmåga att samordna underlag från flera intressenter och leverera strukturerade, tydliga svar.
God vana av att arbeta med många kontaktytor, både internt och externt.
