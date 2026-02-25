Planerare
2026-02-25
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Som Planerare i Renströmsgruvan får du en central och samordnande roll där du säkerställer att våra underhållsaktiviteter är välplanerade, kvalitetssäkrade och genomförbara. Här får du kombinera struktur, teknisk förståelse och nära samarbete med flera funktioner för att skapa stabila och hållbara flöden i underhållsarbetet.
Din roll
I rollen ansvarar du för hela kedjan från inkommande arbetsorder till färdiga planer. Du fungerar som gatekeeper för alla planerbara arbetsorder och säkerställer att kvalitet, information och prioritet är korrekt. Du bereder arbetsorder tillsammans med berörda funktioner och schemalägger både kortsiktiga arbetsflöden och långsiktiga planer. Rollen innebär också löpande samverkan, analysarbete och uppföljning för att stärka driftsäkerhet och förbättra våra processer över tid.
Ditt team
Du ingår i ett team där planering, arbetsledning och drift samarbetar tätt. Du arbetar nära gruvplanering, underhåll och andra stödfunktioner och blir en central kontaktpunkt för att säkerställa god kommunikation och gemensam riktning.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Planera, bereda och schemalägga arbetsorder för underhåll och drift, både kortsiktigt och långsiktigt.
Hantera inkommande arbetsorder och säkerställa kvalitet, prioritet och komplett information.
Förbereda genomförandet av arbeten genom arbetsinstruktioner, riskanalyser och material- och resursplanering.
Bevaka och hantera backlog, utvärdera och omprioritera arbetsorder i samråd med tekniker och anläggningsägare.
Hålla planer uppdaterade utifrån driftförutsättningar, lagkrav, besiktningar och förändringar i brytningsplaner.
Analysera felkoder och återkommande avvikelser och bidra till förbättrade arbetssätt och ökad driftsäkerhet.
Följa upp kostnader, stödja stopplanering och medverka till att arbetsmiljö-, miljö- och säkerhetskrav efterlevs.
Ditt bidrag
Rollen kräver en strukturerad och självgående person med förmåga att skapa ordning och tydlighet i komplexa miljöer. God kommunikativ förmåga och en samarbetsinriktad inställning är viktigt, liksom förmågan att se helheten och förstå hur olika delar påverkar varandra. En analytisk och lösningsorienterad arbetsstil är central, liksom intresset för att utveckla både arbetssätt och relationer. Arbetet utförs i gränslandet mellan teknik och koordinering, vilket ställer krav på att kunna prioritera välgrundat och säkerställa kvalitet genom hela processen, från arbetsorder till leverans.
Vi söker dig som har
Gymnasial teknisk utbildning
Dokumenterad erfarenhet av planering/beredning/schemaläggning i underhåll eller liknande industriell miljö
Vana av underhållssystem, gärna Maximo
Mycket god datorvana
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i engelska tal och skrift
B-körkort
Har du erfarenhet av industri- eller gruvmiljö är det meriterande
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen, kontakta rekryterande chef, John Nilsén, John.Nilsen@boliden.com
Frågor om ansökan Talent Acquisition Partner, Adam Martinez, Adam.Martinez@boliden.com
eller Helen Eklid, Helen.Eklid@ext.boliden.com
Facklig information får du av Mats Lindblom, SACO, 073-350 04 19, Andreas Mårtensson, Unionen, 070-541 83 93 eller Peter Markström, Ledarna, 0910-77 40 09.
Sista dag att ansöka är 18 mars 2026
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Om tjänsten innefattar hantering av sprängämnen genomförs särskild bakgrundskontroll enligt MSB:s regelverk.
