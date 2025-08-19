Planerare
NDP IT AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2025-08-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NDP IT AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vi söker en Apparatobjektplanerare till vår kunds sektion; Procurement Planning. Uppdraget innebär ett viktigt ansvar för planering och uppföljning av apparatsatsen till JAS 39 Gripen - en central roll i att säkerställa leverans, utveckling och underhåll av flygplanen.
Om uppdraget
Som apparatobjektplanerare ansvarar du för att, baserat på kontraktsförutsättningar, produktkonfigurationer, produktionsplaner och leveransprognoser, rekommendera och planera in rätt apparatversion för respektive flygplansindivid eller batch. Rollen omfattar även planering och uppföljning av apparatsatser till utvecklingsriggar samt vid modifieringsbehov av provflygplan.
Arbetet sker i nära samverkan med materielgrupper, inköpare, produktion, programledning och kontraktsansvariga.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Bereda och rekommendera apparatkonfigurationer för flygplansindivider eller batcher
• Följa upp och analysera förändringar i detaljplaneringsfasen
• Initiera kompletteringar av apparatkonfigurationer vid behov
• Koordinera apparatbehov och säkerställa korrekt hantering i affärssystem (ERP och MRO)
Din Profil
• Erfarenhet av planering och arbete med logistiska flöden
• God kunskap om utvecklings- och produktionsplanering
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
• Stark analytisk förmåga och en strukturerad arbetsstil
• Erfarenhet av att arbeta i affärssystem, exempelvis ERP och MRO
Meriterande:
• Kunskap om Gripen och konfigurationshantering
• Utbildning inom logistikPubliceringsdatum2025-08-19Profil
Vi söker dig som trivs i en roll med många kontaktytor, där samarbete och kommunikation är centrala delar. Du är initiativtagande, beslutsstark och arbetar noggrant samt systematiskt.
Övrig information
Placeringsort: Linköping
Arbetsmodell: På plats
Uppdragsperiod: 2025-10-01 - 2026-10-02
Möjlighet till förlängning: Ja
Säkerhetsprövning: Obligatorisk enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Planerare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9466174