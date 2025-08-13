Planarkitekt
Nora kommun är en attraktiv arbetsgivare med cirka 900 medarbetare som tillsammans bidrar till att skapa en hållbar och levande kommun för våra invånare. Vi erbjuder en arbetsmiljö med goda möjligheter till utveckling, korta beslutsvägar och ett öppet klimat där idéer tas tillvara. Hos oss får du vara med och påverka - på riktigt.
Kommunen har ett tydligt tillväxtmål och arbetar aktivt för att öka sin attraktivitet som boendeort, företagarkommun och besöksmål. Samhällsbyggnadsfrågorna är centrala i den utvecklingen, och här spelar Tillväxt- och fastighetsavdelningen en viktig roll.
Avdelningen består av 19 medarbetare och samlar kompetens inom näringsliv, turism, mark och exploatering, fastighet, parkdrift, grönstrategisk planering via stadsträdgårdsmästare, fysisk planering/detaljplanering, samhällsplanering och projektledning. Vi är en dynamisk och mångsidig avdelning där vi jobbar nära varandra och gemensamt driver utveckling, från strategi till genomförande.
Vi är ett ambitiöst, engagerat och lösningsorienterat gäng som värdesätter arbetsglädje, samarbete och kvalitet. Vi stöttar och utvecklar varandra, delar kunskap och arbetar tvärsektoriellt med hela kommunens bästa i fokus. Som medarbetare får du stort ansvar, goda möjligheter till delaktighet och ett uppmuntrande klimat där din insats märks.Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Som planarkitekt i Nora kommun har du en nyckelroll i samhällsbyggandet. Du bidrar till både stadens och landsbygdens utveckling genom att driva planprojekt från idé till antagande. I din roll ansvarar du för att självständigt leda planeringsfasen enligt plan- och bygglagen från tidig idé, via samråd och granskning, till färdig detaljplan. Du säkerställer att planförslagen håller hög kvalitet utifrån gestaltning, hållbarhet och lagstiftning, och du väger samman olika intressen i dialog med både interna och externa aktörer.
Du planerar och strukturerar din arbetsdag självständigt och förväntas ta ansvar för dina arbetsområden. Samtidigt är du en aktiv del av teamet och medverkar i att utveckla våra arbetssätt, rutiner och processer. Som en av två planarkitekter samarbetar du nära samhällsplanerare samt projektledare inom mark och exploatering, men du har också ett naturligt och kontinuerligt samarbete med hela tillväxt- och fastighetsavdelningen såväl som övriga enheter och förvaltningar.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
• Leda och driva detaljplaneprocesser enligt plan- och bygglagen från tidiga skeden till laga kraft.
• Samordna interna och externa aktörer såsom fastighetsägare, myndigheter, konsulter och medborgare.
• Ta fram, granska och presentera planhandlingar samt förbereda nämndbeslut.
• Bistå i översiktlig planering vid behov, i samarbete med kommunens samhällsplanerare.
• Medverka i framtagande av förstudier, strategier, program och policydokument kopplade till fysisk planering.
• Delta i arbetet med digitalisering av äldre detaljplaner.
• Följa upp, utvärdera och bidra till utveckling av arbetssätt och kvalitet i planprocesserna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har både rätt formella meriter och personliga egenskaper för att bidra till vår samhällsutveckling. Du är en engagerad och kunnig person inom fysisk planering, som vill arbeta för en hållbar samhällsutveckling och trivs med att både arbeta självständigt och samarbeta nära med andra. För att lyckas i rollen ser vi att du kombinerar teknisk och juridisk kunskap med god samarbetsförmåga, initiativkraft och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Krav för tjänsten är att du har universitets eller högskoleutbildning inom fysisk planering, samhällsplanering, landskapsarkitektur eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, anpassat till olika målgrupper.
Vi ser det som starkt meriterande om du har följande erfarenhet/kompetenser:
* Några års yrkeserfarenhet av att arbeta med detaljplaneprocesser enligt plan- och bygglagen (PBL), gärna i en kommunal organisation.
* Goda kunskaper i PBL, miljöbalken samt andra relevanta lagar och föreskrifter.
* Erfarenhet av att självständigt driva planprojekt från planbesked till laga kraft.
* Vana att ta fram planhandlingar och andra underlag för politiska beslut.
* Kunskaper i digitala verktyg kopplade till fysisk planering så som CAD- och GIS-program, gärna ArcGIS/ArcMap.
Personliga kompetenser som vi efterfrågar till denna tjänst:
* God samarbetsförmåga du arbetar bra tillsammans med kollegor, politiker, medborgare och externa aktörer, och är lyhörd för olika perspektiv.
* Helhetssyn du förstår hur olika delar hänger ihop och kan väga samman tekniska, juridiska och politiska aspekter.
* Självständighet och ansvarstagande du driver dina uppdrag framåt med struktur och engagemang.
* Kommunikativ förmåga du uttrycker dig tydligt och pedagogiskt i både tal och skrift.
* Strukturerad och analytisk, du hanterar komplexa frågor och arbetar metodiskt mot uppsatta mål.
* Problemlösande och flexibel du är lösningsorienterad och hanterar förändringar på ett konstruktivt sätt.
* Engagerad och utvecklingsinriktad du har ett driv att bidra till förbättring och utveckling av arbetssätt och processer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Bakrundskontroller kommer att genomföras.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
