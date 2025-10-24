Placeringssamordnare
Stockholms kommun / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-10-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi som arbetar på Området Socialtjänst barn och unga har ett stort engagemang för de familjer vi arbetar med och för det område vi arbetar i.
Att i arbetet få möjlighet att träffa människor från hela världen är både intressant och givande.
Området Socialtjänst barn och unga består av 137 medarbetare inom sju enheter. Det är fem enheter som avser utredning och uppföljning av barn- och unga, en familjehemsvård samt en enhet för internt stöd. Inom enheten för internt stöd finns administrativa assistenter, verksamhetsutvecklare och skolsamordnare för placerade barn samt samordnare.
Vi söker nu en placeringssamordnare, välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Vi är en arbetsplats där vi lär av varandra, delar med oss av våra erfarenheter och lyfter goda exempel. Vi hjälper och stöttar varandra och har också roligt tillsammans. Hos oss får du vara med och utveckla det sociala arbetet och du får arbeta både strategiskt och operativt samt fungera som ett viktigt stöd för hela området. Vi värdesätter en god arbetsmiljö med nära arbetsledning och regelbundna avstämningar både i grupp och individuellt. Du erbjuds ett spännande och utvecklande uppdrag där du arbetar med engagerade kollegor.
För att du ska ha ett bra arbetsliv hos oss finns flera förmåner för dig som anställd. Läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Du har en viktig funktion i arbetet med att nå våra verksamhetsmål och skapa varaktiga förbättringar för barn och unga i Järva. Du arbetar proaktivt och med ett utvecklingsfokus, där du identifierar förbättringsområden och tar fram väl underbyggda underlag för beslut. Rollen innebär att du samordnar, återrapporterar samt leder eller medverkar i olika projekt - bland annat kopplat till välfärdsbrottslighet, avtal och upphandling.
Du har ett nära och kontinuerligt samarbete med socialförvaltningen. I rollen ingår att upprätta, följa upp och kvalitetssäkra avtal för all köpt vård. Du arbetar aktivt för att motverka otillbörlig påverkan och oseriösa aktörer, i nära samverkan med socialsekreterare och externa vårdgivare. Som placeringssamordnare ansvarar du för klagomålshantering och avvikelserapportering för placeringar inom området. Du är vår lokala placeringssamordnare gentemot staden, och har ett nära samarbete med administrativ personal kring fakturering, avtal och andra administrativa processer. I rollen ingår även ansvar för viss statistiksammanställning löpande och inför verksamhetsrapportering.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Akademisk examen och yrkeserfarenhet inom socialt arbete, ekonomi, juridik eller annat område som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Goda IT-kunskaper
Det är meriterande om du har:
Kunskap om processer kring placeringar av barn och unga enligt SoL och LVU.
Kunskap om upphandling och avtal.
Erfarenhet av arbete inom Stockholms stad.
Erfarenhet från offentlig förvaltning.
Erfarenhet av att arbeta i Excel och kan hantera dataflöden, visualisera arbetsflöden och skapa pivottabeller.
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och noggrann i ditt arbete. Du har en god samarbetsförmåga och kommunicerar tydligt och effektivt med både kollegor och andra berörda parter. Din förmåga att kombinera självständighet med samarbete gör att du trivs i ett dynamiskt arbetsklimat och bidrar till goda resultat.
Din ansökan
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5082". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Enheten internt stöd Kontakt
Veronica Skog veronica.skog@stockholm.se 08-50802646 Jobbnummer
9574257