2026-03-10
Stigbergs Pizzeria i Göteborg söker en erfaren och arbetsvillig pizzabagare som vill bli en del av vårt team.

Dina arbetsuppgifter
• Baka och förbereda pizza
• Förbereda ingredienser och deg
• Hålla köket rent och organiserat
• Hjälpa till med andra arbetsuppgifter i köketKvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta som pizzabagare är meriterande
Kunna arbeta i ett högt tempo
Vara ansvarstagande och samarbeta bra med kollegor
Kunna arbeta kvällar och helger
Anställning:
Heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Arbetsplats:
Stigbergs Pizzeria, Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: shadi.alnajjar1980@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alnajjar, Shadi
Stigbergsliden 20 (visa karta
)
414 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Stigbergs Pizzeria Kontakt
Shadi Alnajjar shadi.alnajjar1980@gmail.com 0727155599 Jobbnummer
9789210