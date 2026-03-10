Pizzeria

Alnajjar, Shadi / Kockjobb / Göteborg
2026-03-10


Stigbergs Pizzeria i Göteborg söker en erfaren och arbetsvillig pizzabagare som vill bli en del av vårt team.

Publiceringsdatum
2026-03-10

Dina arbetsuppgifter
• Baka och förbereda pizza
• Förbereda ingredienser och deg
• Hålla köket rent och organiserat
• Hjälpa till med andra arbetsuppgifter i köket

Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta som pizzabagare är meriterande
Kunna arbeta i ett högt tempo
Vara ansvarstagande och samarbeta bra med kollegor
Kunna arbeta kvällar och helger
Anställning:
Heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Arbetsplats:
Stigbergs Pizzeria, Göteborg

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: shadi.alnajjar1980@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Alnajjar, Shadi
Stigbergsliden 20 (visa karta)
414 63  GÖTEBORG

Arbetsplats
Stigbergs Pizzeria

Kontakt
Shadi Alnajjar
shadi.alnajjar1980@gmail.com
0727155599

Jobbnummer
9789210

