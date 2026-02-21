Pizzaiolo/Pizzabagare/ chef
Ämne: Pizzaiolo / Kock
Pizzaiolo - Pizzabagare - Kock
Vill du bli en del av vårt passionerade team?Publiceringsdatum2026-02-21Om företaget
Osteria Di La är en del av ett familjeägt företag som driver tre italienska restauranger i Malmö. Sedan starten 2010 har vi haft ett tydligt mål: att erbjuda genuin italiensk matkultur med högsta kvalitet, tillagad från grunden med noggrant utvalda råvaror.
Våra restauranger finns i centrala Malmö, på Davidhallstorg, Skomakaregatan (Innerstaden) och i Slottstaden.
Nu söker vi en erfaren pizzaiolo till Osteria Di La i centrala Malmö som vill utvecklas tillsammans med oss i ett långsiktigt samarbete.Om tjänsten
Vi söker dig som har minst 2-5 års erfarenhet som pizzabagare och kock i restaurangmiljö. Du brinner för hantverket, kvalitet och smaker samt har ett genuint intresse för italiensk mat och kultur.
Vi söker dig som är:
Stresstålig och lösningsorienterad
Flexibel och anpassningsbar till varierande arbetstider
Strukturerad och noggrann
Resultatinriktad med höga ambitioner
En lagspelare med stark arbetsmoral
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning / långsiktigt kontrakt
Boende inkluderat i anställningen
Möjlighet till utveckling inom ett växande familjeföretag
Arbete i ett passionerat och professionellt team
Meriterande om du talar italienska och engelska.
Skicka din ansökan med CV, ålder och foto.
Märk ansökan med: Pizzaiolo / Kock
English Version
Subject: Pizzaiolo / Chef
Pizzaiolo - Pizza Chef - Cook
Would you like to be part of our passionate team?
About Us
Osteria Di La is part of a family-owned company operating three Italian restaurants in Malmö. Since 2010, our mission has been to deliver authentic Italian cuisine made from scratch using carefully selected, high-quality ingredients.
Our restaurants are located in central Malmö, Davidhallstorg, Skomakaregatan (Inner City), and Slottstaden.
We are now looking for an experienced Pizzaiolo /chef to join Osteria Di La in central Malmö for a long-term position.
The Role
We are seeking a skilled Pizzaiolo with at least 2-5 years of experience in a professional kitchen. You are passionate about your craft, quality-driven, and have a genuine interest in Italian food and culture.
We are looking for someone who is:
Stress-resistant and solution-oriented
Flexible with working hours
Well-organized and detail-oriented
Results-driven with high personal standards
A strong team player with a positive attitude
We Offer:
Long-term employment
Accommodation included as part of the employment package
Opportunity for growth within a family-owned company
A professional and inspiring work environment
Italian and English language skills are considered an advantage.
Please send your CV, age, and a photo.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
via mail
E-post: career@osteria.nu
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
via mail
E-post: career@osteria.nu Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb.
Osteria di la AB
(org.nr 559237-8227)
Davidshallstorg 7 (visa karta
)
211 45 MALMÖ Jobbnummer
9756165